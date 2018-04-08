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Beton mikserinin çarptığı işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 20:45 | Son Güncelleme

Beton mikserinin çarptığı işçi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir fabrikada, beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde D-130 Karayolu kenarındaki beton fabrikasında İ.M'nin kullandığı 34 BDE 364 plakalı mikser, şantiye alanında manevra yaptığı sırada işçilerden Mehmet Kuku'ya (55) çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kuku'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Kuku'nun cesedi ise Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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