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BEÜ’de 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

Bülent Ecevit Üniversitesi Prof.

BEÜ’de 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi

Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında ilk gün Çaycuma Mimar Sinan Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini misafir etti. Kütüphaneyi inceleyen öğrenciler, kütüphane ve hizmetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Etkinlikler kapsamında BEÜ Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine Kütüphaneci Hasan Üstünkol tarafından oryantasyon eğitimi verilerek Katalog Tarama, kütüphane hizmetlerinin tanıtımı, çorba hizmeti, 7/24 açık kütüphane, mobil kütüphane uygulaması, elektronik ve basılı kaynakların kullanımı, kaynağa erişim yolları, KTS (Kaynak Talep Sistemi) gibi birçok konuya değinildi.
Eğitim sonunda konuşan Daire Başkanı Osman Demir, insanlara ve özellikle öğrencilere kütüphaneciler aracılığıyla ulaşacakları bilginin doğru ve güvenilir bilgi olduğunun çok iyi anlatılması gerektiğini, öğrencilere daha çocukluktan başlayarak bilgi okuryazarlığı dersi verilmesi ve bu sayede doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşacaklarının öğretilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Demir 54. Kütüphane Haftasını kutlayarak, Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, ihtiyaç duyulan bilgiyi, çağdaş olanaklar ve sistemler yoluyla hızlı, etkili ve verimli bir biçimde sunmayı amaçladığını ve 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla sürekli kendini geliştiren bir kütüphane olduğunun vurgusunu yaptı.
Demir sözlerini “ ’Bilgi Güçtür’ çünkü bilgi insanı ve insanları yücelten bir değerdir” diyerek tamamladı. Hafta, kitap okuma etkinliği, söyleşi ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

BEÜ’de 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi

BEÜ’de 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi

BEÜ’de 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi

BEÜ’de 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi

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