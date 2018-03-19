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BEÜ’de “Demeter’in Kadınları” adlı film gösterimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) “Demeter’in Kadınları” adlı film gösterimi ve söyleşisi yapıldı.Merkezi Konferans Salonunda yapılan gösterime BEÜ Rektörü Prof.

BEÜ’de “Demeter’in Kadınları” adlı film gösterimi yapıldı

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) “Demeter’in Kadınları” adlı film gösterimi ve söyleşisi yapıldı.
Merkezi Konferans Salonunda yapılan gösterime BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, rektör yardımcıları Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Prof. Dr. Hakan Çoban ile öğrenciler katıldı. Çocuklarını okutmak için tandır ekmeği yapan Batmanlı kadınların öyküsünün ele alındığını belirten filmin senaristi ve yönetmeni Dr. Öğretim Üyesi Funda Masdar Kara, “Batman’da bir dernek çatısı altında tandır ekmeği yaparak geçimini sağlayan kadınların diplomaları yok ve dar gelirliler. Özellikle çocuklarını okutmak için ellerinden geleni yaparak aile ekonomiye katkı sağlıyorlar” dedi.
Kara, Demeter’in mitolojide çocuklarını çok seven ve tarımla resmedilen bir figür olduğu için filme “Demeter’in Kadınları” adını verdiklerini anlattı. Filmi çekerken yaşadıkları zorlukları anlatan Kara, filmi çocuk ve kadınlara armağan ettiğini ifade etti.
Program, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım tarafından Funda Masdar Kara’ya hediye takdim edilmesinin ardından ‘Demeter’in Kadınları’ adlı film gösterimiyle son buldu.

BEÜ’de “Demeter’in Kadınları” adlı film gösterimi yapıldı

BEÜ’de “Demeter’in Kadınları” adlı film gösterimi yapıldı

BEÜ’de “Demeter’in Kadınları” adlı film gösterimi yapıldı

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