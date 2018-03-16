BEÜ’de “Edebiyat ve Sinema Üzerine Bir Söyleşi” etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Edebiyat Öğrenci Topluluğu tarafından “Edebiyat ve Sinema Üzerine Bir Söyleşi” isimli etkinlik yapıldı.

Akademisyen Yazar Kudret Ayşe Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Akademisyen Yazar Kudret Ayşe Yılmaz’ın hayat hikâyesinin okunmasıyla devam etti.

Bitlis Eren Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, konuşmasına yazarlık serüvenini anlatarak başladı. Yazdığı kitaplar ve kaleme aldığı film senaryoları hakkında ayrıntılı bilgiler veren Yılmaz, edebiyat ve sinema üzerine bir söyleşi yaptı.

Yazar Kudret Ayşe Yılmaz’ın konuşmasının ardından soru cevap şeklinde geçen program, slayt gösterisi ile sona erdi.