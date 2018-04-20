BEÜ’de ‘Güvenli ve İlkeli Duruş’ semineri

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Güvenli ve İlkeli Duruş’ konulu seminer düzenlendi.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) konferans salonunda gerçekleşen seminer, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı seminer, İstanbul Şehir Üniversitesi Yönetim Psikolojisi Uzmanı ve Yazar İbrahim Zeyd Gerçik tarafından verildi.
Güvenli mevkide duruş ve hayatta doğru tercihler yapabilmenin arkasındaki psikolojiyi anlatan İbrahim Zeyd Gerçik, gerçek gücümüzün zayıflık yaşadığımız anda ortaya çıktığını belirtti. İnsanoğlunun doğduğu zaman güçsüz, yalnız ve çaresiz olduğunu vurgulayan Gerçik, “Doğduğumuzda beyaz bir kefen giydirirler, adı kundaktır. Ölünce beyaz bir kundak giydirirler, adı kefendir” ifadelerini kullandı.
İnsanın zayıflıklarını ve yetersizliklerini bilmenin önemine değinen Gerçik, “Değerini bilmediğimiz sağlımızı, mutluluğumuzu ve arkadaşlarımızı kaybederiz. Eğer sizleri yakan dertleriniz olmazsa, içinizdeki değerler ortaya çıkmaz ve başarıya ulaşamazsınız” dedi.
Bencilliğin insanı katılaştırdığına da değinen Gerçik, modern hayatın ‘Tut, biriktir ve sende kalsın’ dediğini, ama paylaşmayan insanın fedakârlığı öğrenemeyerek sevgiye ulaşamadığını söyledi. Gerçik, insanın kendisini olduğu gibi kabul etmesi gerektiğine değinerek, “Kendisini kabul etmeyen insan, başkası olmaya başlar. Kendini başkalarıyla karşılaştırdığında ise, kendini yetersiz görür. İnsan, güçlü yanlarını besleyerek zayıf yanlarını sevmeli” dedi.
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Okuyucu Yorumları 0 yorum