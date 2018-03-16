HABER

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEÜ) 2011 yılında “Kampüsün Kanında Hayat Var” sloganıyla başlayan kan bağış kampanyasının bu yıl 7.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEÜ) 2011 yılında “Kampüsün Kanında Hayat Var” sloganıyla başlayan kan bağış kampanyasının bu yıl 7. düzenlendi.
BEÜ’nün 6 yıldan bu yana sürdürdüğü "Kampüsün Kanında Hayat Var" sloganıyla başlatılan ve geleneksel hale gelen kan bağışı kampanyasının 7.’si 15-16 Mart 2018 tarihlerinde Farabi Kampüsü Spor Salonu’nda düzenlendi. Üniversitenin 2011 yılından bu yana kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, kaynağı insan olan kanın değeri konusunda gençleri bilinçlendirmek amacıyla sürdürülen kan bağışı kampanyasında akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de destek verdi.
Dün sabah saatlerinde başlayan etkinliğin ikinci gününde düzenlenen etkinliğe Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük destek verdi. Etkinliğin öneminden bahseden Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, “7 yıldır “Kampüsün Kanında Hayat Var” diyerek gençlerden kan alıyoruz. Onlarda maşallah yarışıyorlar. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Böyle hassas konuda çok gayretliler bu gayretlerin devamını diliyorum. Bu bir şekilde toplumsal bir dayanışmadır. Burada öğrenmiş oldukları bu fedakârlık, bu dayanışma bir sosyal sorumluluk inşallah bütün hayatları boyunca devam eder kendi aileleri toplum ve dünya içinde iyi işler yapmak için gayret sarf ederler” şeklinde konuştu.
Etkinlikte, öğrenciler çalınan şarkılarla eğlenirken BEÜ halk oyunları ekibi sahne alarak halk oyunu gösterisi yaptı.

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası

1 / 6

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası
2 / 6

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası
3 / 6

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası
4 / 6

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası
5 / 6

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası
6 / 6

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası

BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

Başbakan Yıldrım'dan İhsanoğlu'nun eşine 'geçmiş olsun' telefonu

Başbakan Yıldrım'dan İhsanoğlu'nun eşine 'geçmiş olsun' telefonu

FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.