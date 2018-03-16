BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEÜ) 2011 yılında “Kampüsün Kanında Hayat Var” sloganıyla başlayan kan bağış kampanyasının bu yıl 7. düzenlendi.

BEÜ’nün 6 yıldan bu yana sürdürdüğü "Kampüsün Kanında Hayat Var" sloganıyla başlatılan ve geleneksel hale gelen kan bağışı kampanyasının 7.’si 15-16 Mart 2018 tarihlerinde Farabi Kampüsü Spor Salonu’nda düzenlendi. Üniversitenin 2011 yılından bu yana kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, kaynağı insan olan kanın değeri konusunda gençleri bilinçlendirmek amacıyla sürdürülen kan bağışı kampanyasında akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de destek verdi.

Dün sabah saatlerinde başlayan etkinliğin ikinci gününde düzenlenen etkinliğe Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük destek verdi. Etkinliğin öneminden bahseden Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, “7 yıldır “Kampüsün Kanında Hayat Var” diyerek gençlerden kan alıyoruz. Onlarda maşallah yarışıyorlar. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Böyle hassas konuda çok gayretliler bu gayretlerin devamını diliyorum. Bu bir şekilde toplumsal bir dayanışmadır. Burada öğrenmiş oldukları bu fedakârlık, bu dayanışma bir sosyal sorumluluk inşallah bütün hayatları boyunca devam eder kendi aileleri toplum ve dünya içinde iyi işler yapmak için gayret sarf ederler” şeklinde konuştu.

Etkinlikte, öğrenciler çalınan şarkılarla eğlenirken BEÜ halk oyunları ekibi sahne alarak halk oyunu gösterisi yaptı.