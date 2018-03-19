BEÜ’de ‘Müslüman Olmam Neyi Gerektirir’ konferansı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Topluluğu tarafından ‘Müslüman Olmam Neyi Gerektirir’ adlı konferans düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferansa BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, üniversite personelleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Üniversitenin İnsani Değerler Topluluğu Başkanı Muhammed Bilal Taşcan, kulüp olarak yapılan faaliyetlerden bahsederek, iman edip salih ameller işleyerek Hakk’ı ve sabrı tavsiye etmeyi kendilerine vizyon edindiklerini anlattı.

İyiliği geleceğe taşımayı amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Taşcan, “Oluk oluk kanayan, merhemi ilim olan İslam coğrafyasının yaralarını sarmayı hedefliyoruz” dedi.

Genel Sekreter Vekili Okutman Muhammed Zahid Kuldaş ise, konuşmasının başında Hz. Muhammed’in (s.a.v) ‘Besmele ile başlamayan her önemli iş noksan kalır’ sözünü aktararak besmelenin önemine değindi. Çağa ve İslam tarihine bakıldığında, İslam’a ve Müslüman’a yönelen tehlikelerin ve saldırıların kamufle edilerek Müslümanların üzerine geldiğini anlatan Kuldaş, “Bugünkü Müslüman’ın hayatını olaylar içerisinde değerlendirdiğimizde, içinde yaşadığımız zamanın olanca hızı ve kiniyle üstümüze çullanıyor. Olaylar, yazılı ve görsel iletişim vasıtaları olan gazete, televizyon, internet ve diğerleri hatta bizim diye hitap ettiğimiz kanallar dahi imanımızı kalbimizden, ibadetimizi hayatımızdan, ahlakımızı vicdanımızdan söküp almak için üzerimize çullandıklarını görüyoruz” dedi.

İman etmiş olmanın bir avantaj olduğunu da sözlerine ekleyen Kuldaş, “Fakat Müslüman oluşumuzun yaşadığımız çağda bize ne gibi sorumluluklar yüklediğini de sorgulamalıyız. Eğitim durumumuz, maddi kazanımlarımız, Kur’an ve sünnet ölçeğinde tespit edilerek, yaşadığımız dünyaya siyasi ve içtimai şahitliğimizi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Yine bu bağlamda yaşadığımız toplumu analiz ederek onlarla Kur’an-ın öngördüğü şekilde bir ortak yaşam kurmalıyız” diye konuştu.