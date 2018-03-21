BEÜ’de nevruz ateşi yandı

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 21 Mart Nevruz Günü kutlamaları yapıldı.
BEÜ Farabi Kampüsü’nde düzenlenen program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ve davetliler katıldı. Kortej yürüyüşü ile devam eden programda halk oyunları gösterileri sergilendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mehteran takımının gösterileri izleyenlerden tam not aldı. Programda nevruz ateşini Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve öğretim görevlileri yaktı.
Nevruz ateşinin yakılmasının ardından akademik, idari personel ve öğrenciler ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Öğrencilere Spor Salonu önünde etli pilav ikram edildi. Nevruz kutlamaları halay çekilmesi ve oyun havaları ile devam etti.
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