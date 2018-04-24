BEÜ’lü öğrencilerden sosyal sorumluluk projesi

BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların ihmalini ve istismarını önlemeye yönelik bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinden oluşan bir ekip, Dr.Öğr.Üyesi Eda Akbaş koordinatörlüğünde bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. "Geleceği Karartma" isimli proje ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların ihmalini ve istismarını önlemeye yönelik bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamda hazırlanan video, dev ekranda gösterime sunulurken proje ekibini oluşturan öğrenciler konuyla ilgili broşürler dağıtarak, özellikle ebeveynleri bilgilendirmeye yönelik çalışmalarda bulundu.
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