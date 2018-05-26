Beyaz Baretliler'e silahlı saldırı: 5 ölü

HALEP/ANKARA (AA) - Suriye'de Halep ilinin güney kırsalında insani görevini sürdüren sivil savunma ekiplerinin (Beyaz Baretliler) bir merkezine kimliği belirsiz kişilerce düzenlen silahlı saldırıda 5 görevli öldü, 2 çalışan da yaralandı.

Suriye'deki Beyaz Baretliler Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece Halep'in Tel Hadye beldesindeki bir merkeze silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Salih, 4 saldırganın merkezi bastığını, çalışanların ellerini bağlayıp merkezdeki aracı, motosikletleri ve telsizleri çaldığını belirterek, "Saldırganlar daha sonra merkezdeki çalışanlarımızı kurşuna dizdi. Üçü olay yerinde hayatını kaybederken, ikisi de kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. İki de yaralımız var." ifadelerini kullandı.

Saldırının kim tarafından düzenlendiği bilinmezken olayın araştırıldığı kaydedildi.

Geçen sene ağustosta da İdlib ilindeki sivil savunma merkezlerden birine kimliği belirsiz kişilerin saldırısında 7 görevli hayatını kaybetmişti.

- Beyaz Baretliler

Beyaz Baretliler adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında kullandığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra cenazelerle de ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor.

Beyaz Baretliler, Suriye'deki çalışmaları nedeniyle 2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

