"Beyaz cennet"in üstünde güneşin doğuşunu izliyorlar

Sabahın erken saatlerinde balonların kalkış yapacağı alana gelen turistler, önce buradaki hummalı hazırlığı yakından izliyor. Daha sonra içerisi sıcak havayla doldurulan balonlara binen turistler yerden havaya kalktıkça heyecanlı anlar yaşıyor. "Beyaz cennet" Pamukkale üzerinde süzülen balonda fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyen misafirler, sık sık cep telefonlarıyla öz çekim yapıyor.

Konakladıkları otellerden otobüsle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye geçen turistler, kar beyazını andıran travertenlere olan hayranlıklarını gizleyemiyor. Turistler, son dönemde artan sıcak hava balonu turlarına da büyük ilgi gösteriyor.

Dünyaca ünlü beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle yabancı turistleri cezbeden "beyaz cennet" Pamukkale, her yıl yüz binlerce misafirine ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık bin metre yükseklikteki Pamukkale travertenlerinin üzerinden güneşin doğuşunu da seyreden turistler, bu eşsiz güzelliği ve bölgenin doğal ortamını görme fırsatı yakalıyor.

Son dönemdeki balon turlarına en çok Çinli, Güney Koreli ve Japon turistler ilgi gösteriyor.

- "Turistler balona binmek için sıraya geçiyor"

Bir balon şirketinin genel müdürü Nevzat Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balon uçuşlarını Pamukkale'de 2 yıldır gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denizli'nin tanıtımına da katkı sunduklarını, bu anlamda yetkililerden de hep destek gördüklerini anlatan Köse, "Kapadokya bölgesinde yaklaşık 20 yıldır bu işi yaptıktan sonra memleketim Pamukkale'ye dönmeye karar verdim. 2 yıldır uçuyoruz. Pamukkale'de balon turizmini hareketlendirmeyi amaçlıyoruz. Turistler, Pamukkale semalarında güneşin doğuşunu seyretmek için sıraya geçiyor. Balonla gezmekten çok hoşlanıyorlar. Balonu daha çok Uzak Doğulu, Çinli, Koreli ve Japonlar tercih ediyor." diye konuştu.

Afrika'dan gelen Akia Ablah, Pamukkale'ye ilk defa geldiğini belirterek "Çok şahane bir uçuş. Yeşilin ve beyazın bir arada olduğu bir yer. Bugüne kadar gördüğüm ender yerlerden birisi." diye konuştu.

Çinli Taiyu Tao da Pamukkale'ye üçüncü defa geldiğini, tüm arkadaşlarına burayı görmesini tavsiye ettiğini söyledi.