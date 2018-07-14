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"Beyaz cennet"te hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor - Ziyaretçilerden Elif Aydemir: - "Buranın bu kadar beyaz olduğunu tahmin etmiyordum. Pamukkale harika bir yer"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de termal suları ve her mevsim ziyaretçi çeken "beyaz cennet" Pamukkale'ye yerli ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösteriyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale özellikle hafta sonları giriş kapılarında yaşanan yoğunluk ve sıcak havaya rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde antik kentleriyle her mevsim turistlere ev sahipliği yapan Pamukkale'de misafirler, cep telefonlarıyla öz çekim yaparak bu anı ölümsüzleştiriyor. Bazıları da doğal güzelliklerin fotoğrafını çekiyor.

Birçok ziyaretçi vücutlarına sürdükleri çamurla güneşleniyor, kimileri de çocuklarıyla travertendeki suda eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Uşak'tan Pamukkale'ye gelen Mehmet Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin doğal güzelliği ile harika bir yer olduğunu ifade etti.

Aydemir, "Eşimi ilk kez getirdim. Burayı çok beğendik. Cep telefonlarımız ile sık sık fotoğraf çektik. Herkesin burayı görmesini isterim." dedi.

Elif Aydemir de Pamukkale'ye ilk kez geldiğini ve burayı çok beğendiğini belirterek, "Burası çok muhteşem bir yer ama burada suyun biraz az olduğunu gördüm. Buranın bu kadar beyaz olduğunu tahmin etmiyordum. Pamukkale harika bir yer." diye konuştu.

Nazilli'den gelen Mustafa Barut da çocuklarının görmesi için geldiklerini, kendisi gibi çocuklarının da Pamukkale'yi çok sevdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
beyaz cennet Pamukkale turist yoğunluk

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