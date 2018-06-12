Beyaz diş istedi, başına gelmeyen kalmadı! Ağrısı dinmeyince bunu yaptılar

Alanya ilçesinde yaşayan, 2 çocuk sahibi Sunay Öztürk, 6 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Bankadan 10 bin lira kredi çekip, özel diş polikliniğine giden Öztürk'ün üstten ve alttan 10'ar olmak üzere toplam 20 dişi kaplama için kesildi. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi.

Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın, iddiaya göre, Öztürk’e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk’e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk’ün ağrıları yine kesilmedi.

1,5 AYDA 32 DİŞİNİ ÇEKTİRDİ

Bunun üzerine Sunay Öztürk, Antalya, Isparta ve Denizlide farklı doktorlara başvurdu. Öztürk, iddiaya, göre gittiği her diş doktorundan, "Ağrın bu kez dinecek" yanıtını aldı. Çeşitli kanal tedavileri ile devam eden diş çekimlerinden de sonuç alamayan Öztürk, ağrıdan kurtulabilmek için tüm dişlerini çektirme kararı aldı. Yaklaşık 1,5 ayda 32 dişinden olan Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için yeşil reçete kapsamına giren uyuşturucu ilaçlarla bir nebze ağrılarını dindirebildi.