'Beyaz esaret' bastırdı! Kar fena geliyor

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 04:30 |1 saat önce

Türkiye yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisine girdi. Birçok ilde yollar kapandı, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Bazı illerde karne gününde okullar tatil edildi. Bolu'da yoğun kar şağışı başlarken Antalya'da Akseki-Seydişehir karayolunda ara ara kar şağışı nedeniyle tıkanmalar yaşandı. İşte il il Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışının yaşandığı iller ve karla mücadele haberleri...

BOLU Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkili oluyor. Bölgede, sabah başlayan sağanak öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağış, D-100 karayolunun Bolu kesiminde bulunan Abant Kavşağı ve Seymenler, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı, Heyelan ve Karanlıkdere ile otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler mevkisinde etkili oluyor. Karayolları personeli, bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri etkili kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerin yola çıkmaması uyarısında bulunan ekipler, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaı çağrısı yaptı. Otoyolda seyreden sürücüler, tipi nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü yolda hızlarını azaltarak ilerlemeye çalışıyor. Bazı sürücüler yol üzerinde bulunan dinlenme tesislerine girerek, kar yağışının etkisini azaltmasını bekliyor. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde ise 25 santimetre oldu. Öte yandan kar yağışı Bolu kent merkezi ile doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, Abant Tabiat Parkı'nda ise kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının bugün ve yarın devam edeceğini, cumartesi günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın, pazar günü yerini sağanağa bırakacağını bildirdi. ANTALYA'DA KAR YAĞIŞI Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede öğle saatlerinde başlayan kar, Alacabel mevkisinde etkili oldu. Akseki ilçesinin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar, Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde bazı araçların yolda kalmasına neden oldu.

Yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Alacabel mevkisinde karayolları ekipleri, tuzlama çalışması başlattı. Yolda kalan araçlar içinde kurtarma çalışması yapıldı. Kayganlaşan yol nedeniyle zaman zaman hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. NEVŞEHİR Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karnelerin verileceği bugün il genelinde okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin bugün tatil edilmesine karar verildiği bildirildi. Bu kararla, bölgede dün akşam etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Nevşehir genelindeki 56 bin 154 öğrenci yarıyıl tatiline bir gün önce başlamış oldu. DENİZLİ Denizli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle Denizli-Antalya karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kentin yüksek kesimlerinde akşam üzeri etkisini gösteren kar, zaman zaman tipiye dönüştü. Yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinde kapanan yollar iş makineleriyle açılıyor.

Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar yolu Akça mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. SİVAS Sivas'ta ulaşıma kar engeli yaşanıyor. Kar ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolunun her iki yönünde ulaşım sağlanamıyor. Sivas-Malatya karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya karayolu çift yönlü trafiğe kapandı. Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Ulaş ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Kangal ve Hekimhan ilçelerinde bekletiliyor. Kangal-Gürün ve Divriği-Arapgir karayollarında da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım durdu. Öte yandan, tipi yüzünden dün öğleden sonra ulaşım sağlanamayan Sivas-Erzincan karayolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı. NİĞDE Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle sömestir tatili bir gün erken başlayacak. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi. YOZGAT Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ederken sürücüler zor anlar yaşadı. Eski Hastane Caddesi'nde araçlar yokuşu çıkamazken bazı kayan araçlar da güçlükle durabildi. Yolda kalan araçlara yardım eden vatandaşlar, iterek yokuşu çıkmalarını sağladı. KONYA Konya'da bazı karayolları yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Konya-Afyonkarahisar, Konya-Antalya ve Konya-Aksaray karayolları, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Selçuk Üniversitesi Kampüsü yakınlarından Afyonkarahisar yoluna, Krom kavşağından da Antalya yoluna araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Konya-Afyonkarahisar karayolu yeniden trafiğe açılırken, görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Konya-Antalya ile Konya-Aksaray karayolundaki çalışmaların halen sürdüğü öğrenildi.

AĞAÇLARI SÖKTÜ Antalya'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç yerinden söküldü. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Antalya kent merkezi ve bazı ilçelerde hayat olumsuz etkilendi. Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında kopmalar meydana geldi. Bazı ilçelere ve mahallelere uzun süre elektrik verilemedi. Fırtına Antalya kent merkezinde ise bazı ağaçların köklerinden kopardı. Tekelioğlu Caddesi'nde fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç ise yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Tek yönlü kapatılan yol Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu açıldı. Bazı iş yerlerinin tentelerinin uçtuğu fırtınada, çöp konteynerleri de yollara savruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, kent merkezinde ağaç devrilmeleri dışında önemli bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Yetkililer, ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildiğini kaydetti.

Meteoroloji Antalya 4. Bölge Müdürlüğü şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisini akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Yetkililer, şiddetli rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 80 kilometre arasında olmasının beklendiğini vurguladı. MALATYA Malatya'nın Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri istikametinde yol trafiğe kapandı. Malatya-Kayseri karayolunun Gümüşlüdere mevkisinde kar yağışına yakalanan bazı tır ve yolcu otobüsleri, kaygan zemin dolasıyla yolda kaldı. Kontrolden çıkan araçlar nedeniyle çok sayıda yolcu otobüsü, tır, kamyon ve otomobil yollarına devam edemedi. Gümüşlüdere mevkisinde bulunan araçlardan zincirleri olanlara geçiş izni verilirken Darende Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, ilçe çıkışından itibaren kardan dolayı Kayseri istikametine yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 1 saattir mahsur kalan yolcular ise Karayolları Malatya 81. Şube Şefliği ekiplerinin yolları açmasını bekliyor. KARAMAN Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki okullar yarın tatil edildi. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin cuma günü izinli sayılacağı kaydedildi. ADIYAMAN Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kalan araçlar, belediye ve karayolları ekiplerince kurtarıldı. Kentin yüksek kesimlerinde dün geceden bu yana etkili olan kar ve tipi nedeniyle Çelikhan-Malatya karayolunun Şemikan köyü yakınlarında yaklaşık 20 araç mahsur kaldı. Adıyaman Belediyesi ve karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yolu temizlemesinin ardından araçlar yollarına devam edebildi. Yolda kalan sürücülerden Abuzer Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'dan Adıyaman'a dönerken kar nedeniyle Çelikhan ilçesi Şemikan köyü yakınlarında mahsur kaldığını söyledi. Yaklaşık 6 saattir yolda olduğunu aktaran Işık, zincir takmayan çok sayıda aracın mahsur kaldığını kaydetti. Sürücülerden Nurettin Alpdoğan ise öğle saatlerinde Çelikhan'dan Adıyaman'a doğru yola çıktığını ancak yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemediğini anlattı.