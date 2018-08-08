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'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

Giresun'da, 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın gözaltına alınırken ölümüyle ilgili soruşturmada 'Beyaz kod' veren doktor Ö.Y göreve iade edildi. Ö.Y., görevini yapmasını engellediği, odasını işgal ettiği ve kendisini tehdit ettiği iddiasıyla ölen Topal'dan davacı ve şikayetçi olmuştu.

Giresun’da yaşanan hadise sonrası Bakanlık tarafından açığa alınan Dr. Ö.Y için dün göreve iade kararı verildiği öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Ö.Y., Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde, eşini görmeden ilaç yazamayacağını söylediği Yusuf Topal´ın bağırarak, bastonunu sallaması üzerine korktuğunu ve polis çağırdığını öne sürmüştü. Ö.Y., görevini yapmasını engellediği, odasını işgal ettiği ve kendisini tehdit ettiği iddiasıyla ölen Topal'dan davacı ve şikayetçi olmuştu.

"MESLEKTAŞIMIZ GÖREVİNE İADE EDİLDİ"

İSTAHED Hukuk Komisyonu Sekreteri Dr. Mustafa Tamur, 'Beyaz kod' vererek polisi çağıran DR. Ö.Y'nin bakanlık tarafından göreve iade edildiğini duyurdu.

Tamur'un açıklaması şöyle;

"Giresun'da görev yapan meslektaşımız Dr. Özlem Yağdıran, kanunsuz istekte bulunan hasta yakının poliklinik hizmetini aksatması üzerine Bakanlığın ''Beyaz Kod '' uygulamasını başlatmış, daha sonrasında gelişen olaylarda ise maalesef vatandaşımız kalp krizi geçirerek vefat etmişti.
Görevini, mevcut mevzuat ve tıbbi etik dahilinde yapan meslektaşımız, yazılı görsel ve sosyal medya aracılığı ile hedef gösterilmiş, ardından da Bakanlık tarafından haksız yere açığa alınmıştı. Bakanlığın açığa alma uygulamasının ve sonrasında büyüyen linç kampanyasının, meslektaşımızda açtığı derin yaraların kolay kolay geçmeyeceği açıktır. Bizler, bu olay sonrasında takınılan bu tavrın şiddetle karşısında durmuş, sağlık alanında örgütlü STK’lar olarak meslektaşımızın göreve iadesi için ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlik ve basın açıklamaları ile tepki koymuş, Bakanlığın bu yanlış kararından geri dönmesini talep etmiş, hukuka uygun işlem yapan meslektaşımızın böyle linç edilmemesi gerektiğini söylemiştik.
Sevindirici haber dün geldi. Meslektaşımız, haksız yere alındığı görevine kendisi telefonla aranarak sözlü olarak iade edildi"

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'beyaz kod giresun yusuf topal doktor

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Peki doktora gidildiğinde, vatandaşa ezici tavırlarıya yaklaşan doktordan vatandaşı koruyacak bir kod var mı?
yazıklar olsun biz kimin evlatlarıyız , kimin nesilleriyiz , hangi din’e mensubuz, bunları unutan doktorlarımıza ve bakanlığımıza hayırlaması için rica ediyorum. 82 yaşındaki amca nasıl tehdit edecek ne yapabilecek. o doktorlarımızı savunan herkezi kınıyorum .
Kendisede birgün belki 80 yaşına gelir
Her zaman ölen suçludur. Hastaneler de doktorların hakimiyet alanıdır. 82 yaşında adam doktora ne yapmış olabilir.
@mkanat60 sen öyle bil ne yaşlı mütevazi insanlar var,amma nede çirkef yaşlılar var istediğini yaptırabilmek için her yola başvurabiliyorlar
adaletin olmadığı ülke ölüme sebeb olmuş ama ceza yok mahşer gününde şaşmaz adalet var o zaman kim koruyacak sizi çok merak ediyorum...
hiç açığa alınmamalıydı.
Artık vicdanı ile başbaşa...İçine siniyorsa o mesleğe devam etsin. Ölümüne sebep olduğu amcamızdan da davacı olmuş. Öbür tarafta kim kimden davacı olur bilemeyiz.
@ac5325555 böyle yorum yapanları görünce insanlıktan soğuyorum ve bu düşünceyi destekleyenler de var 20 beğeni almış bu yorum yazıklar olsun.
İhtiyar amca vefat etti...Hani derlerya hırsızın hiçmi suçu yok...:( Söylenecek söz yok...:(
Tabi ki hiç bir sorun şiddete dayalı asla çözülemez.Bütün sorunların çözümü iletişimdir.Fakat hastanelerde duvarlara sadece doktor hakları değil hastalar da haksızlığa uğradığında hukuksal olarak ne yapması gerektiği açık bir şekilde ifade edilmelidir.Yani hastanelerde yaşanan olaylarda tamamen hasta ve yakını sorumlu tutularak çözüme ulaşılması asla mümkün değildir.Hasta ve yakını neden böyle davranmıştır,hangi davranış hastayı böyle davranmaya itmiştir bu derinlemesine araştırılmalıdır.Sağlık bakanlığı her bir hastaneye hasta kılığına girmiş denetçiler yollayarak sorunun kaynağını görebilir.
Ne denilebilirki!..hiçbir zaman değişemeyen GUGUK CUMHURİYETİ !?Lanet olsun...
Yazıklar Olsun....
Giresunlular tepki vermek istiyorlarsa kayıtlarını başka aile hekimine aldırsınlar, en büyük ceza bu olur. Yok ben keyfimi bozamam buna giderim diyorlarsa da kendilerine müstehakmış deriz bizi ilgilendiren bir durum yok.
ÖNCELİKLE AMCAMA ALLAH,TAN RAHMET DİLİYORUM.DR HANIM 82 YAŞINDA AMCADAN NASIL BİR TEHDİT ALDINDA BEYAZ KOD VERDİN ANLAMIYORUM.BİR İNSİYATİF KULLANIP 1DK AYIRIP İLACI YAZA BİLİRDİN HER NEKADAR HAKSIZ OLURSA OLSUN BEYAZ KOD VERİP NE YAZIKKİ BİR İNSANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDUN YAZIK GÜNAH. DİYECEK ÇOK ŞEY VAR AMA YAZIK OLMUŞ.UMARIM HEP BÖYLE DİSİPLİNLİ ÇALIŞIR MESLEĞİNDEN ÖDÜN VERMESSİN ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN.ALLAH VAR .
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