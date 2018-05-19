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Beyaz Köprü Derneği'nden Gazze'ye yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

Beyaz Köprü Derneği Genel Başkanı Haşim Karataş: - "Gazze her taraftan ağır bir ambargoya mazur kaldığı için sınır kapıları kapalı. Biz de içeride bulunan depolardaki malzemeleri satın alarak mağdur ve muhtaç kardeşlerimize dağıtıyoruz. Ancak bu depoların boşalması halinde ağır bir gıda sorunu Gazze'yi beklemektedir"

İSTANBUL (AA) - Beyaz Köprü Derneği Genel Başkanı Haşim Karataş, Gazze'ye partner kuruluş aracılığıyla yardım ulaştırdıklarını belirterek, depoların boşalması halinde ağır bir gıda sorununun Gazze'yi beklediğini belirtti.

Beyaz Köprü Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dernek ramazan ayı dolayısıyla Gazze'de gıda malzemesi dağıttı.

Ambargo altındaki şehirde binlerce kişiye yardım ulaştıran dernek, daha fazla insana yardım eli uzatmak için hayırseverlere çağrıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyaz Köprü Derneği Genel Başkanı Haşim Karataş, Gazze'de partner kuruluş aracılığıyla yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Karataş, Gazze’nin önümüzdeki günlerde çok daha kötü günler geçirebileceğine dikkati çekerek, "Gazze her taraftan ağır bir ambargoya mazur kaldığı için sınır kapıları kapalı. Biz de içeride bulunan depolardaki malzemeleri satın alarak mağdur ve muhtaç kardeşlerimize dağıtıyoruz. Ancak bu depoların boşalması halinde ağır bir gıda sorunu Gazze'yi beklemektedir." ifadelerini kullandı.

- Beyaz Köprü Derneği

Beyaz Köprü Derneği, ramazanın bereketinin muhtaçlarla paylaşılmasına vesile oluyor. Ramazanda bir yetimi sevindirmek isteyen hayırseverler, Kamerun, Zanzibar ve Çad'da 8, Uganda'da 7, Yemen'de 10, Kudüs ve Gazze'de ise 15 lira karşılığında bir iftar yemeği veriyor. Ramazan kolisi göndermek isteyen hayırseverler ise Uganda ve Kamerun'da 70, Çad, Zanzibar ve Türkiye'de 80, Kudüs, Gazze ve Yemen'de ise 100 lirayı derneğe ulaştırarak ihtiyaç sahiplerinin duasını alıyor ve yaşayacakları mutluluğa ortak oluyor.

Beyaz Köprü Derneği'ne temsilcilikleri aracılığıyla, "0 532 693 42 21" numaralı telefondan veya "www.beyazkoprudernegi.org" adresinden ulaşılabiliyor.

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Beyaz Köprü Derneği Gazze Ramazan

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