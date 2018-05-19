Beyaz Köprü Derneği'nden Gazze'ye yardım eli

İSTANBUL (AA) - Beyaz Köprü Derneği Genel Başkanı Haşim Karataş, Gazze'ye partner kuruluş aracılığıyla yardım ulaştırdıklarını belirterek, depoların boşalması halinde ağır bir gıda sorununun Gazze'yi beklediğini belirtti.

Beyaz Köprü Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dernek ramazan ayı dolayısıyla Gazze'de gıda malzemesi dağıttı.

Ambargo altındaki şehirde binlerce kişiye yardım ulaştıran dernek, daha fazla insana yardım eli uzatmak için hayırseverlere çağrıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyaz Köprü Derneği Genel Başkanı Haşim Karataş, Gazze'de partner kuruluş aracılığıyla yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Karataş, Gazze’nin önümüzdeki günlerde çok daha kötü günler geçirebileceğine dikkati çekerek, "Gazze her taraftan ağır bir ambargoya mazur kaldığı için sınır kapıları kapalı. Biz de içeride bulunan depolardaki malzemeleri satın alarak mağdur ve muhtaç kardeşlerimize dağıtıyoruz. Ancak bu depoların boşalması halinde ağır bir gıda sorunu Gazze'yi beklemektedir." ifadelerini kullandı.