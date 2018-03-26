Beyaz Masa Vezirhan’da hizmete girdi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi bünyesinde yapılan Beyaz Masa uygulaması hizmete girdi.

Beldede yaşayan vatandaşların şikayet, öneri ve taleplerinin daha hızlı sonuca ulaşması ve alınması amacıyla Vezirhan Belediyesi bünyesinde Beyaz Masa kuruldu. Konu hakkında açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve taleplerinin daha hızlı sonuca ulaşması ve kayda alınması amacıyla belediyemiz bünyesinde Beyaz Masa kurduk. Yapacağınız her türlü yazılı, görsel ve sözlü bildirimleriniz dikkate alınıp en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulup sizlere geri bildirim yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.