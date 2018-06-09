"Beyaz melekler" görülmek istiyor

İSTANBUL (AA) - Dünya Albinzm Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle "beyaz melekler" olarak da nitelendirilen albinizmli bireyler ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekilecek.

Albinizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, albinizmin bir hastalık değil, genetik bir durum olduğunu söyledi.

Genetik farklılık dolayısıyla albinizmli bireylerde cilt, saç ve gözlere renk veren melamin pigmentlerinin vücutta ya hiç bulunmadığını ya da az bulunduğunu belirten Özorman, 19 farklı tipi bulunan albinizmin henüz dünyada kanıtlanmış bir tedavisinin bulunmadığını vurguladı.

Albinizmin dünyada her 17 bin kişiden bir kişide görülme olasılığı bulunduğunu ifade eden Özorman, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 4 bin civarında albinizmli birey olduğunu tahmin ediyoruz ancak net rakam ortaya koymak için genetik tanı çalışmaları yapılması gerekiyor. İnsanlarımızın büyük çoğunluğu albinizmi bilmiyor. Bilenlerin bir bölümü ise albinizmli bireyleri beyaz saçlı, beyaz kirpikli insanlar olarak görüyor ancak yaşanılan sorunların farkında değil. Ancak bir yakını ya da arkadaşı albinizmli olan kişiler albinizmi daha iyi biliyor ve sıkıntıları yakından görüyor."