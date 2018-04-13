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Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyiyle Suriye gündemli toplantısından "nihai bir kararın çıkmadığını" bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyiyle Suriye gündemli toplantısından "nihai bir kararın çıkmadığını" bildirdi.

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ABD Donald Trump Suriye

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