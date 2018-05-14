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Beyaz Saray'dan skandal Gazze açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Gazze sınırında şehit edilen 52 Filistinliye ilişkin "İsrail'in kendisini savunma hakkı var" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'dan skandal Gazze açıklaması!

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