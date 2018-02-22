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Beyaz Saray önünde "bireysel silahlanma karşıtı" protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde 17 kişinin hayatına mal olan silahlı saldırıyı protesto etmek isteyen öğrenciler, Beyaz Saray önünde silah edinmenin zorlaştırılması için eylem yaptı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde geçen hafta 17 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı protesto için bir araya gelen öğrenciler, Beyaz Saray önündeki eylemde ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti.

Kongre önünde buluşan protestocular, daha sonra geldikleri Beyaz Saray önünde bireysel silahlanma karşıtı eylem gerçekleştirdi.

Yaklaşık 100 öğrenciden oluşan kalabalığın özellikle ABD Başkanı Trump aleyhinde attığı sloganlar dikkat çekti. ABD Kongre üyelerine de çağrıda bulunan öğrenciler, 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Kongre'nin harekete geçmesi ve silah edinme yollarını zorlaştıran yasalar çıkarması gerektiğini savundu.

- Florida'da dev buluşma

Öte yandan çarşamba günü söz konusu silahlı saldırının yaşandığı Florida eyaletinin başkenti Tallahassee'de bir araya gelen binlerce öğrenci, hem eyalet yöneticilerine hem de Washington'a "silah alımını zorlaştırın" mesajı gönderdi.

Birçok Amerikan ulusal televizyon kanalının canlı yayınla verdiği eylemde söz alan lise öğrencileri, özellikle ABD Başkanı'na yönelttikleri eleştirilerinde "Trump'ın çok vaatte bulunup bir şey yapmadığını" savundu. Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini dile getiren öğrenciler, başlattıkları silah karşıtı hareketi Washington'a taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

Diğer yandan Florida merkezli olarak başlayan ve ülke geneline yayılan silah karşıtı protestolar kapsamında 24 Mart'ta başkent Washington'da büyük bir yürüyüş ve mitingin organize edildiği bildirildi.

14 Şubat Çarşamba günü öğleden sonra Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine okulun eski öğrencilerinden Nikolas Cruz (19) tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, en az 14 kişi de yaralanmıştı. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Cruz'un, Florida Cumhuriyeti adlı beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu ve Müslümanlarla siyahilerden "nefret ettiği" ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Florida saldırısı

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