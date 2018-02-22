WASHINGTON (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde geçen hafta 17 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı protesto için bir araya gelen öğrenciler, Beyaz Saray önündeki eylemde ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti.

Kongre önünde buluşan protestocular, daha sonra geldikleri Beyaz Saray önünde bireysel silahlanma karşıtı eylem gerçekleştirdi.

Yaklaşık 100 öğrenciden oluşan kalabalığın özellikle ABD Başkanı Trump aleyhinde attığı sloganlar dikkat çekti. ABD Kongre üyelerine de çağrıda bulunan öğrenciler, 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Kongre'nin harekete geçmesi ve silah edinme yollarını zorlaştıran yasalar çıkarması gerektiğini savundu.

- Florida'da dev buluşma

Öte yandan çarşamba günü söz konusu silahlı saldırının yaşandığı Florida eyaletinin başkenti Tallahassee'de bir araya gelen binlerce öğrenci, hem eyalet yöneticilerine hem de Washington'a "silah alımını zorlaştırın" mesajı gönderdi.

Birçok Amerikan ulusal televizyon kanalının canlı yayınla verdiği eylemde söz alan lise öğrencileri, özellikle ABD Başkanı'na yönelttikleri eleştirilerinde "Trump'ın çok vaatte bulunup bir şey yapmadığını" savundu. Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini dile getiren öğrenciler, başlattıkları silah karşıtı hareketi Washington'a taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.