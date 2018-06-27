HABER

Beyaz Saray Sözcüsünü "Gizli Servis" koruyacağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'a Gizli Servis koruması verileceği ileri sürüldü

WASHINGTON (AA) - Amerikan medyası, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'a Gizli Servis koruması verileceğini ileri sürdü.

İlk olarak Amerikan NBC kanalında yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Sözcü Sanders'a verilecek Gizli Servis koruması geçici olacak.

Haberde, geçen hafta Virginia eyaletinde gittiği bir restorandan "ABD Başkanı Donald Trump için çalıştığı gerekçesiyle" kovulan Sanders'a bu olayın ardından koruma verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Gizli Servis ile Beyaz Saray konuyu henüz doğrulamazken, CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan iki yetkili de söz konusu Gizli Servis korumasının ne kadar süreyle devam edeceğinin şu aşamada belli olmadığını iddia etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, geçen hafta gittiği Virginia eyaletindeki bir restorandan kovulduğunu Twitter hesabından açıklayarak, "Dün akşam Lexington Virginia'da gittiğim Red Hen'in sahibi, ABD Başkanı için çalıştığım gerekçesiyle restorandan ayrılmamı söyledi. Onun bu eylemi, benden ziyade kendisini anlatıyor. Ben, aynı fikirde olmadıklarım da dahil daima insanlara davranışlarımda elimden gelenin en iyisini yaparım, böyle yapmaya da devam edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

PARTNER'Taşıdığı soyadı olmasaydı...''Taşıdığı soyadı olmasaydı...'
Yavru leyleklere halka, pelikanlara uydu vericisi takıldıYavru leyleklere halka, pelikanlara uydu vericisi takıldı
PKK Kandil’de köşeye sıkıştı! PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD gizli servisi Beyaz Saray sarah sanders

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

Celalettin Can için tahliye kararı

Celalettin Can için tahliye kararı

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.