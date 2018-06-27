WASHINGTON (AA) - Amerikan medyası, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'a Gizli Servis koruması verileceğini ileri sürdü.

İlk olarak Amerikan NBC kanalında yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Sözcü Sanders'a verilecek Gizli Servis koruması geçici olacak.

Haberde, geçen hafta Virginia eyaletinde gittiği bir restorandan "ABD Başkanı Donald Trump için çalıştığı gerekçesiyle" kovulan Sanders'a bu olayın ardından koruma verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Gizli Servis ile Beyaz Saray konuyu henüz doğrulamazken, CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan iki yetkili de söz konusu Gizli Servis korumasının ne kadar süreyle devam edeceğinin şu aşamada belli olmadığını iddia etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, geçen hafta gittiği Virginia eyaletindeki bir restorandan kovulduğunu Twitter hesabından açıklayarak, "Dün akşam Lexington Virginia'da gittiğim Red Hen'in sahibi, ABD Başkanı için çalıştığım gerekçesiyle restorandan ayrılmamı söyledi. Onun bu eylemi, benden ziyade kendisini anlatıyor. Ben, aynı fikirde olmadıklarım da dahil daima insanlara davranışlarımda elimden gelenin en iyisini yaparım, böyle yapmaya da devam edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

