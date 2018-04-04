Emekliye ayrılan vali böyle veda etti
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum