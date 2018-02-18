Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı
Kız kardeşini ve eniştesini öldürdükten sonra intihar etti
İsrail, Gazze'yi bombaladı
Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!
ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğiniz yetiyorsa...
Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu
Köpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahis
Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Okuyucu Yorumları 0 yorum