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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü görevinden ayrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 05:12 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Anton'un görevinden ayrılacağını bildirdi

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Michael Anton'un görevinden ayrılacağını belirtti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sanders, yaptığı hizmetlerden dolayı Anton'a teşekkür etti.

9 Nisan Salı günü görevine başlaması beklenen yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'a gelişinden hemen önce Anton'un görevi bırakması dikkat çekti.

Daha önce eski başkanlardan George W. Bush döneminde de Konsey'de görev yapan Anton, Donald Trump yönetimi altında 1 yıldan uzun bir süre çalıştıktan sonra görevinden ayrılıyor.

ABD medyasına açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Trump'ın da Anton'u telefonla arayarak hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini aktardı.

Daha önce Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın görevine son veren Trump, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'ı bu makama getirdiğini açıklamıştı.

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ABD Beyaz Saray Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi

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