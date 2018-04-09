Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü görevinden ayrılıyor

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Michael Anton'un görevinden ayrılacağını belirtti.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sanders, yaptığı hizmetlerden dolayı Anton'a teşekkür etti.
9 Nisan Salı günü görevine başlaması beklenen yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'a gelişinden hemen önce Anton'un görevi bırakması dikkat çekti.
Daha önce eski başkanlardan George W. Bush döneminde de Konsey'de görev yapan Anton, Donald Trump yönetimi altında 1 yıldan uzun bir süre çalıştıktan sonra görevinden ayrılıyor.
ABD medyasına açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Trump'ın da Anton'u telefonla arayarak hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini aktardı.
Daha önce Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın görevine son veren Trump, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'ı bu makama getirdiğini açıklamıştı.
Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Esad'ın kimyasal katliamının ardından Rusya ve muhalifler anlaştı
Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum