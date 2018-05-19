Beyaz Saray'da Trump-Guterres görüşmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump-Guterres görüşmesinde Kuzey Kore, Suriye, İran ve BM'de reform gibi konuların ele alındığı bildirildi.
Trump'ın görüşmede, BM'nin daha etkin ve verimli çalışması konusunda Guterres'e verdiği desteği dile getirdiği kaydedildi. Ayrıca ikilinin, ilerleyen zamanda uluslararası alandaki temel konularda beraber çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptıkları duyuruldu.
Öte yandan, söz konusu görüşmeyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, Guterres ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'ye başarılarından dolayı teşekkür etti.
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