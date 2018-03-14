KUDÜS (AA) - ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Beyaz Saray'da düzenlenen ve aralarında İsrail ile Körfez ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin katıldığı, Filistinlilerin ise boykot ettiği "Gazze'deki insani kriz" konulu toplantının ayrıntılarını açıkladı.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Batı Şeria ve Gazze'dekiler de dahil olmak üzere Filistinliler ve İsrailliler arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının sağlanması için Gazze'deki durumun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Çalışmaktan geri durmanın bir mazereti bulunmadığını ifade eden Greenblatt, bunun sadece Gazze'deki Filistinlilerin sıkıntılarını arttırmakla kalmayıp, İsraillilerle birlikte Mısırlılara da güvenlik sorunu oluşturacağını ve İsrail ile Filistinliler arasında kapsamlı barışa ulaşma ufkunu daha öteye iteceğini dile getirdi.

Açılış konuşmasında Filistin yönetiminin toplantıyı boykot etmesine de değinen Greenblatt, "Filistin yönetimi bugün aramızda olmadığı için üzgünüz. Bugün biz, Gazze'deki insani zorluklarla nasıl başa çıkılacağına dair düşünceleri görüşmek için buradayız." dedi.