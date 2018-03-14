KUDÜS (AA) - ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Beyaz Saray'da düzenlenen ve aralarında İsrail ile Körfez ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin katıldığı, Filistinlilerin ise boykot ettiği "Gazze'deki insani kriz" konulu toplantının ayrıntılarını açıkladı.
Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Batı Şeria ve Gazze'dekiler de dahil olmak üzere Filistinliler ve İsrailliler arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının sağlanması için Gazze'deki durumun çözülmesi gerektiğini belirtti.
Çalışmaktan geri durmanın bir mazereti bulunmadığını ifade eden Greenblatt, bunun sadece Gazze'deki Filistinlilerin sıkıntılarını arttırmakla kalmayıp, İsraillilerle birlikte Mısırlılara da güvenlik sorunu oluşturacağını ve İsrail ile Filistinliler arasında kapsamlı barışa ulaşma ufkunu daha öteye iteceğini dile getirdi.
Açılış konuşmasında Filistin yönetiminin toplantıyı boykot etmesine de değinen Greenblatt, "Filistin yönetimi bugün aramızda olmadığı için üzgünüz. Bugün biz, Gazze'deki insani zorluklarla nasıl başa çıkılacağına dair düşünceleri görüşmek için buradayız." dedi.
Greenblatt, Gazze'deki durumun farkında olduklarını, sağlık konusunda ciddi sıkıntılar bulunduğunu, elektriğin çok az verildiğini belirterek, Gazze'deki evlerin ve şirketlerin günde 4 saatten az elektrik aldığını ifade etti.
Gazze'de küçük çocukların hasta olmasının en önemli sebebinden birinin suların kirliliği olduğuna dikkati çeken Greenblatt, bölgede fakirliğin gittikçe arttığını, gıda güvenliği bulunmadığını ve işsizlik oranının dünya üzerindeki en yüksek rakam olduğunu aktardı.
ABD'den bir heyetin, Gazze'de uygulanacak projelerle ilgili bir liste oluşturduğunu söyleyen Greenblatt, konuyla alakalı ayrıntılı bilgi vermedi.
Söz konusu önerilerin yeni finans kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu ve projeler için koordinasyon gerektiğini katılımcılara aktaran Greenblatt, "Önerilere katılma, oluşabilecek engelleri aşma ya da yeni stratejiler belirleme konusunda sizlerin de görüşlerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Projelerin kolay olmayacağını belirten Greenblatt, bunların İsraillilerin ve Mısırlıların güvenliği tehdit edilmeden ayrıca Gazze'deki sıkıntıların sorumlusu olan Hamas'ı güçlendirmeyecek şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.
Greenblatt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantıya Bahreyn, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman Sultanlığı, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere 7 Arap ülkesi temsilcilerinin yanı sıra İsrail, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre, İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu Dörtlüsü komitesi ofisi ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan temsilcilerin katıldığını bildirdi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Mecdelani, ABD'nin Beyaz Saray'da yapılması planlanan toplantıya katılmaları" için yaptığı daveti, Gazze krizinin ekonomik değil siyasi çözüm gerektirdiği için" reddettiklerini açıklamıştı.
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