HABER

Beyaz Saray'daki "Gazze" toplantısına Filistin'den boykot

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 07:33 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, aralarında İsrail, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'nin de bulunduğu 19 ülkeyi "Gazze'deki insani krizi" görüşmek üzere Beyaz Saray'da ağırladı - ABD'nin Kudüs politikalarını eleştiren Filistin yönetimi toplantıyı boykot etti

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'da düzenlenen ve aralarında İsrail ile Körfez ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin katıldığı "Gazze'deki insani kriz" konulu toplantıyı Filistin yönetimi boykot etti.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray'da dün gerçekleşen toplantıda İsrail, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil olmak üzere toplam 19 ülke temsilcisi yer aldı.

- Kudüs kararı boykotu getirdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kudüs kararını protesto eden Filistin yönetimi ise söz konusu toplantıyı boykot etti ve Gazze ile ilgili görüşmelere katılmadı.

Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner öncülüğünde gerçekleşen ve Kushner'in uluslararası müzakereler özel temsilcisi Jason Greenblatt'in katkı sağladığı görüşmelerde nasıl bir ilerleme kaydedildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Filistin yönetiminin toplantıyı protesto etmesine ilişkin de Beyaz Saray'dan bir değerlendirme gelmedi.

Kushner'in katılımcı ülkelere iki saatlik bir sunum yaptığı ve ardından konuyla ilgili müzakerelerde bulunulduğu bildirilen görüşmeye bazı Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de katıldığı kaydedildi.

- İsrail ile Arap ülkeleri arasında "doğrudan müzakere" değil

Amerikan medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililer ise söz konusu toplantının İsrail ile Arap ülkeleri arasında "doğrudan bir müzakere" anlamı ve amacı taşımadığını vurguladı.

Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen ay yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını belirtmişti. ABD açıklamasında, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD yönetimine sert tepki gösteren Filistin yönetimi, Washington'ın artık Ortadoğu Barış Süreci'nde arabulucu rolünü yitirdiğini ifade etmişti.

Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!
CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD BAE Beyaz Saray Filistin Gazze israil Katar Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

İlginizi Çekebilir

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

Akit yazarı Dilipak'tan gündem yaratacak AK Parti iddiası!

Akit yazarı Dilipak'tan gündem yaratacak AK Parti iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir ilçe İstiklal Marşı için seferber oldu

Bir ilçe İstiklal Marşı için seferber oldu

Stephan Hawking neden öldü? Stephan Hawking'in hastalığı ALS nedir, belirtileri nelerdir?

Stephan Hawking neden öldü? Stephan Hawking'in hastalığı ALS nedir, belirtileri nelerdir?

Süt gelirini Mehmetçik için bağışladılar

Süt gelirini Mehmetçik için bağışladılar

AEÜ Kalite Yönetim Koordinatörü Mustafa Kurt: "Kalite uzun soluklu bir süreç hedefe emin adımlarla gidiyoruz"

AEÜ Kalite Yönetim Koordinatörü Mustafa Kurt: "Kalite uzun soluklu bir süreç hedefe emin adımlarla gidiyoruz"

İHA’ya teşekkür belgesi

İHA’ya teşekkür belgesi

Dünya Şiir günü etkinliğine Kırşehir’li yazar Demirbaş’da katılacak

Dünya Şiir günü etkinliğine Kırşehir’li yazar Demirbaş’da katılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.