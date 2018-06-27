Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini ve ikili ilişkilerdeki iş birliğine vurgu yaptığını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü tarafından Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, yeniden seçilmesini tebrik etmek, müttefik ve stratejik ortaklar olarak ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bağların altını tekrar çizmek için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü." bilgisi paylaşıldı.

- "Ortak meydan okumalara karşı iş birliği" vurgusu

İki liderin görüşmesinde ikili ilişkilerdeki meselelerin çözümü noktasında ortak bir kararlılık olduğu vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak stratejik meydan okumaları ele alırken, iş birliğini artırmaya olan bağlılıklarını yeniden dile getirdiler." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada da Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede iş birliği konusundaki kararlılığın teyit edildiği, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın her alanda geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilmişti.

Ayrıca görüşmede, Münbiç'le ilgili ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin öneminin de vurgulandığı kaydedilmişti.

