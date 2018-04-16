Beyaz Saray'dan Eski FBI Direktörü Comey değerlendirmesi

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Başdanışmanı Kellyanne Conway, Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'in bir televizyon kanalına verdiği mülakata ilişkin, "Dün Comey'i seyrederken, yemin altında olmadığı halde sözleri güven vermeyen, sorulara cevap verirken tereddüt içerisinde olan bir adamı gördüm. Fakat şunu biliyoruz ki Comey yemin altındayken de gerçeği söylemekte zorlanıyordu." dedi.
Conway, Comey'in, Başkan Trump'ı hedef alan “Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik” kitabı hakkında Amerikan ABC televizyonuna yaptığı mülakatta, Başkan Donald Trump ilgili yaptığı değerlendirmelere cevap verdi.
CNN Televizyon kanalına konuşan Conway, Comey'in anlattıklarının "gerçeğin saptırılmış hali" olduğunu iddia ederek, "Comey yaptığı yorumlarla tarihi çarpıtıyor." dedi.
Conway, "Dün Comey'i seyrederken, yemin altında olmadığı halde sözleri güven vermeyen, sorulara cevap verirken tereddüt içerisinde olan bir adamı gördüm. Fakat şunu biliyoruz ki Comey yemin altındayken de gerçeği söylemekte zorlanıyordu." ifadesini kullandı.
Eski FBI Başkanı Comey'i, "Comey, gücün merkezinde olmak istiyor." sözleriyle tanımlayan Conway, Comey için, "Biz onun görev yaptığı süre içerisinde nasıl bir karakteri olduğunu gördük." dedi.
Comey dün akşam verdiği mülakatta Trump'ın Başkanlığa "uygun olmadığını" ileri sürmüştü.
Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor
Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı
Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır
Haydarpaşa Garı'nda yangın!
Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum