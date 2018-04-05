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Beyaz Saray'dan "Han Şeyhun" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 03:11 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: - "4 Nisan 2017'de Esed rejiminin ellerinde hayatını kaybeden kadınlar, çocuklar ve erkekler, adaleti hak ediyorlar. Biz, Suriye rejimi saldırıdan sorumlu tutuluncaya kadar durup dinlenmeyeceğiz"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 4 Nisan 2017'de Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısını bir kez daha kınayarak, "4 Nisan 2017'de Esed rejiminin ellerinde hayatını kaybeden kadınlar, çocuklar ve erkekler, adaleti hak ediyorlar." ifadesini kullandı.

Sözcü Sanders, Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısının birinci yılında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve yüzlerce sivilin hayatına mal olan vicdansız sarin gazı saldırısının birinci yıl dönümüdür. 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin ellerinde hayatını kaybeden kadınlar, çocuklar ve erkekler, adaleti hak ediyorlar. Biz, Suriye rejimi saldırıdan sorumlu tutulana kadar durup dinlenmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İsim zikretmeden Rusya'ya ve İran'a da gönderme yapılan açıklamada, "İlgili tüm tarafların 2013'teki sözlerine bağlı kalmalarını ve Esed rejiminin Suriye halkına düzenlediği duygusuz kimyasal silah saldırılarını durdurduğundan emin olmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da Han Şeyhun saldırısı kınanmış ve bir daha bu tür olayların yaşanmaması için iş birliği yapılması çağrısında bulunulmuştu.

Ayrıca ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada da söz konusu kimyasal saldırı kınanmış, "Her kimden ve nerede olursa olsun kimyasal silahların kullanımını kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasına 4 Nisan 2017 tarihinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete sarin içerikli bombalar yüklendiği sonucuna vardığı Şayrat Hava Üssü'ne 7 Nisan 2017'de füze saldırısı yapılması talimatını vermişti.

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ABD Beyaz Saray Han Şeyhun kimyasal saldırısı Suriye

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