WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İran'daki protestolar sırasında binlerce kişinin tutuklanmasına ilişkin, "Oldukça endişeliyiz." açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İran'daki protestolara katılan kişilerin durumlarından endişe edildiği vurgulandı.
"Trump yönetimi, İran rejiminin barışçıl gösterilere katılan binlerce İran vatandaşını hapse attığı haberlerinden dolayı oldukça endişelidir." değerlendirmesi yapılan açıklamada, protestoculardan bazılarının işkence gördüğü ve hatta bazılarının öldürüldüğü iddialarının "rahatsız edici" olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "İran diktatörlüğü kendi vatandaşlarının temel haklarını baskı altına alırken sessiz kalmayacağız; İran liderlerini bu tür ihlallerden sorumlu tutacağız. ABD, son gösterilerin kurbanları da dahil İran'daki tüm siyasi mahkumların salıverilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
Daha önce hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'daki protestoculara desteklerini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise "Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız." açıklamasını yapmıştı.
(AA)
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