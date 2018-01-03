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Beyaz Saray'dan İran yönetimine "uyarı"

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 01:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: - "ABD, İran halkını desteklemektedir; rejime, kendi vatandaşlarının barışçıl yollarla değişim arzusunu dile getirme temel hakkına saygı duyması çağrısında bulunuyoruz"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'daki protestoculara destek verdiklerini kaydederek, "İran rejiminin, kendi halkının temel ifade özgürlüğü hakkına saygı duyması gerektiği" uyarısında bulundu.

Sözcü Sanders, 2018 yılının ilk basın brifinginde ağırlıklı olarak İran'da devam eden protestolarla ilgili soruları yanıtladı.

ABD yönetiminin, protestocuların ifade özgürlüğü hakkını kullanmasına verdiği desteğe dikkati çeken Sanders, "ABD, İran halkını desteklemektedir; rejime, kendi vatandaşlarının barışçıl yollarla değişim arzusunu dile getirme temel hakkına saygı duyması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

- "İran halkı kızgın"

İran'daki rejimin halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine "teröre destek verdiğini" savunan Sanders, "İran halkı günlük hayatlarındaki artan yolsuzluktan dolayı kızgın. İnsanlar yolsuzluğa ve şiddete bulaşmış yöneticilerinin yaptıklarının bedelini ödemekten yorulmuş durumdalar. Bütün bunların sonucunda cesur İranlıların organik kitlesel ayaklanmalarını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni yaptırımlar konusunda henüz nihai kararını vermediğini dile getiren Sanders, Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu anlattı.

- "Rejim değişikliği" sorusuna yanıt

ABD'nin İran'da bir rejim değişikliği görmek isteyip istemediğine ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan Sanders, "İran halkına temel insan hakları gerçek anlamda verilmeli. O (Trump), İran'ın teröre destek veren ülke olmaktan çıkmasını istemektedir. Sanıyorum bunu bütün dünya istiyor." diye konuştu.

Beyaz Saray'dan önceki gün İran'daki protestolarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz. Onların sesi duyulmayı hak ediyor. İlgili tüm tarafları, barışçıl yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Trump da Twitter hesabından İran'la ilgili birkaç kez paylaşımda bulunarak, "İran yönetiminin, kendi halkının ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermesi gerektiğini" kaydetmişti.

- Pakistan açıklaması

Öte yandan Sanders, Trump'ın Pakistan'ı suçlayan Twitter paylaşımıyla ilgili bir soruya, "Terörü durdurmak için Pakistan'ın yapabileceği daha fazla şey var ve bunu yapmalarını istiyoruz." yanıtını verdi.

Trump, önceki günkü paylaşımında Pakistan'ı "teröre yardım ve yataklık" yapmakla suçlamış, Pakistan yönetimi ise Trump'ın sözlerine sert tepki göstermişti.

- Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Güney Kore'de düzenlenen ve Kuzey Koreli atletlerin de katılması beklenen kış olimpiyatlarıyla ilgili ABD yönetiminin tavrının ne olduğu hakkındaki soruya karşılık, "Bu konuda henüz net bir karar vermiş değiliz ancak Kuzey Kore konusundaki pozisyonumuz aynen sürüyor; Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması hala en önemli önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

Güney Kore, gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklif etmiş ve tarafların müzakereye olumlu yaklaştığı bildirilmişti.

(AA)

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