Beyaz Saray'dan Kuzey Kore açıklaması

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılması muhtemel zirveyle ilgili hazırlıklarını "aktif bir şekilde" sürdürdüğünü açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump'ın 24 Mayıs'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gönderdiği mektuptan bu yana Kuzey Koreliler sürecin içindeler. ABD, Başkan Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da yapılması beklenen zirve için aktif bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump'ın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile 7 Haziran'da Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceği ve Kuzey Kore diplomasisinin hızlandığına dikkat çekildi.

- Pompeo, Kuzey Koreli yetkiliyle görüşecek

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol'ul ile New York'ta bu hafta içi bir araya geleceği de belirtildi.

Öte yandan bir ABD heyetinin Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yer alan Askerden Arındırılmış Bölgede (DMZ) Kuzey Koreli yetkililerle bir görüşme yaptığı bilgisine de yer verildi. Söz konusu ABD heyetinde ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Kore Direktörü Allison Hooker ve Savunma Bakanlığı Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Müsteşarı Randy Schriver'ın yer aldığı kaydedildi.