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Beyaz Saray’dan Macron’a Suriye yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 08:53 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: - "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net" - "DEAŞ’ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız”

WASHINGTON (AA) – Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD Başkanı Donald Trump’ı Suriye’de kalma konusunda ikna ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin, “Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net.” dedi.

Macron'un BFMTV ve Mediapart'ta canlı yayınlanan özel programda, “ABD Başkanı Trump, askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik.” açıklaması Washington’da tartışmalara neden oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, yaptığı açıklamada "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ’ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız.” ifadesini kullandı.

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ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders macron Suriye

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