Beyaz Saray'dan Putin'in davetine yanıt

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Washington'da ağırlamaya hazır olduğunu ve davet alması durumunda Moskova'ya resmi ziyarette bulunabileceğini açıkladı.
Sanders'in açıklaması Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) ülkeler grubunun Güney Afrika başkenti Johannesburg'daki zirvesinde konuşan Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini açıklamasının ardından geldi.
Sanders açıklamasında, "Başkan Trump, Başkan Putin'i önümüzdeki yılbaşından sonra Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyor ve resmi davet alması durumunda Moskova'yı ziyaret etmeye açıktır." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Trump'ı, Moskova'ya davet etmeye hazırız. Bu daveti zaten aldı. Ben söyledim." ifadelerini kullanmıştı.
Hafta içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Trump ile Putin arasında bir sonraki görüşmenin Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına ilişkin soruşturmanın sonuçlanmasından sonra olabileceğini belirtmişti.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin ile görüşmesinin ardından Trump'ın, danışmanı Bolton'a, Putin'i Washington'a davet etmesi talimatını verdiği belirtilmişti.
Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı
Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...
ABD Savunma Bakanı: Trump'ın tehditleri askeri ilişkilerimizi etkilemez
TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar
Türkiye'den ABD'ye rest: Tehditlere boyun eğmeyiz
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Okuyucu Yorumları 0 yorum