Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Suriye gündemiyle toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) "nihai bir kararın alınmadığını" açıkladı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Sanders, Trump ile NSC ekibinin Suriye ile ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.

Sanders, açıklamasında, "Başkan, ulusal güvenlik ekibiyle Suriye'deki son durumu ele almak üzere yaptığı toplantıyı henüz bitirdi. Nihai bir karar alınmadı. İstihbarat raporlarını değerlendirmeye devam ediyoruz, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Başkan bu akşam Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı May ile görüşecek." ifadelerine yer verdi.

- Macron ve May ile telefonda görüşecek

Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından nihai bir kararın çıkmaması üzerine gözler Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May arasında yapılacağı bildirilen telefon görüşmelerine çevrildi.

ABD Başkanı Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına ne şekilde cevap verecekleriyle ilgili yaptığı son açıklamada, "Bugün Suriye üzerine bazı toplantılarımız olacak. Neler olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

Sabah saatlerinde Twitter hesabından da açıklama yapan Trump, "Hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar da yakın olmayabilir! Ne olursa olsun, ABD, benim yönetimimde, bölgeyi DEAŞ'tan temizleme konusunda harika iş çıkardı. Hani, Amerika'nın teşekkürü nerede?" yorumunu yapmıştı.