Amerikan New York Times gazetesinde yer alan haberde, gazeteye konuşan Beyaz Saray yetkilisinin, "Trump ve Kim arasındaki zirve yapılsa bile planlama için yeterli zaman kalmadığından bunun 12 Haziran’da gerçekleşmesinin mümkün olmadığını" söylediği iddia edildi.

Trump’ın Kim ile zirvesinin halen mümkün olduğu mesajını vermesinin ardından Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Gazeteyi "sorunlu ve yolsuz" olarak niteleyen Trump, "Kuzey Kore ile ilgilenmek konusunda Trump yönetiminde sıfır anlaşmazlık var. Olsa bile sorun değil. New York Times beni başından beri yanlış anlamış." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başka bir paylaşımında da "Sorunlu New York Times, olmayan bir Beyaz Saray yetkilisinden, 'Toplantı yapılsa bile planlama için yeterli zaman olmadığından bunun 12 Haziran’da gerçekleşmesi mümkün değil.' diye alıntı yapmış. Yine yanlış. Gerçek insanlar kullanın, sahte kaynakları değil." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Perşembe günü, 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile yapacağı zirveyi neden iptal ettiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmeye karar verdim. Bunun, hem Kuzey Kore hem de dünya için büyük bir geri adım olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in atacağı olumlu adımları beklediğine dikkati çeken Trump, "Eğer Kim Jong-un, yapıcı bir diyalog ile konuya yaklaşmayı tercih ederse ve ne zaman bunu yaparsa ben (görüşmek için) bekliyorum." açıklamasında bulunmuştu.