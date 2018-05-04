Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Diyarbakır’da, Ocak 2016’da telefonla bağlandığı Beyaz Show programında “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için hakkında soruşturma başlatılan ve Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi. Çelik 27 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.

Çelik'in avukatı tahliye haberini Twitter hesabından duyurdu. Avukat Mahsuni Karaman'ın tweeti şöyle:

Bir güzel haber de ben vereyim. Ayşe Öğretmen tahliye oldu:)) — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 4 Mayıs 2018



