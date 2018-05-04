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Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Telefonla bağlandığı Beyaz Show'da 'terör propagandası' yaptığı suçlamasıyla 15 ay hapis cezası verilen öğretmen Ayşe Çelik bebeği Deran’ı ile birlikte cezaevine girmişti. Ayşe Öğretmen'in tahliye edildiği haberini avukatı Twitter hesabından duyurdu.

Diyarbakır’da, Ocak 2016’da telefonla bağlandığı Beyaz Show programında “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için hakkında soruşturma başlatılan ve Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi. Çelik 27 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.

Çelik'in avukatı tahliye haberini Twitter hesabından duyurdu. Avukat Mahsuni Karaman'ın tweeti şöyle:


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
AYŞE ÖĞRETMENE YAPILAN HAKSIZLIK HEPİMİZE YAPILMIŞTIR.
bunlar hep açılım ürünleri
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