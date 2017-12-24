Beyaz Show'a bağlanmıştı! 2 aylık bebeğiyle cezaevine girecek

2016 yılında Diyarbakır’dan telefonla bağlandığı Beyaz Show programında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının onanmasının ardından, öğretmen Ayşe Çelik’e tebligat yapıldı. 2 ay önce doğum yapan atanamayan öğretmen Çelik, kızı Daren ile cezaevine girmemek için avukatı aracılığıyla infazın ertelenmesini istedi.
Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazın ertelenmesi için savcılığa başvurduklarını, Nisan 2018’e kadar ertelenmesini beklediklerini söyledi. Karaman, ertelenmemesi halinde Çelik’in 11 ay hapis yatacağını kaydetti.
Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de Ayşe Öğretmen’in cezasının 2 aylık bebeği olması nedeniyle 2 yıla kadar ertelenebileceğini ifade etti.
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