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Beyaz Show'a bağlanmıştı! 2 aylık bebeğiyle cezaevine girecek

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 09:10 | Son Güncelleme 6 saat önce

Beyaz Show’a telefonla bağlanıp “terör propagandası yapmak”tan 11 ay hapis cezası alan Öğretmen Ayşe Çelik, 2 aylık kızıyla cezaevine girmemek için infaz erteleme istedi.

Beyaz Show'a bağlanmıştı! 2 aylık bebeğiyle cezaevine girecek

2016 yılında Diyarbakır’dan telefonla bağlandığı Beyaz Show programında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının onanmasının ardından, öğretmen Ayşe Çelik’e tebligat yapıldı. 2 ay önce doğum yapan atanamayan öğretmen Çelik, kızı Daren ile cezaevine girmemek için avukatı aracılığıyla infazın ertelenmesini istedi.

Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazın ertelenmesi için savcılığa başvurduklarını, Nisan 2018’e kadar ertelenmesini beklediklerini söyledi. Karaman, ertelenmemesi halinde Çelik’in 11 ay hapis yatacağını kaydetti.

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de Ayşe Öğretmen’in cezasının 2 aylık bebeği olması nedeniyle 2 yıla kadar ertelenebileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
terör beyaz Beyaz Show Diyarbakır ayşe çelik

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu öğretmenin yetiştireceği nesilleri düşünemiyorum kanı bozuk vatan haini niye tükürdüğünü yalıyorsun o zaman gir paşa paşa yat davan uğruna
Umarım hiç çıkamaz... bu ülkede yaşayıp ta kuyusunu kazanlar, onlara yardım edenler yataklık edenler göz yumanlar... asla gün yüzü göremeyeceği şekilde hapse atılmalıdır.
bu adalet oluyor sanırım, onca fetocu bilal’in vakfına para yatırıp çıksın, hükümet teroristlerle geçmişte kolkola dolaşsın ama suçlu insan hakları diyen öğretmen!!!
bu adalet oluyor sanırım, onca fetocu bilal’in vakfına para yatırıp çıksın, hükümet teroristlerle geçmişte kolkola dolaşsın ama suçlu insan hakları diyen öğretmen!
11 ay yatmayacak girip hemen denetime cikacak 2 yil alti alan cezalar icin gecerli
2 aylık bebeğini göremeden şehit olanlar var bu ulkede
BU ÖĞRETMEN DEĞİL HABERİ YANLIŞ YAPIŞLAR BAŞLIĞI KENDİNİ ÖĞRETMEN DİYE TANITMIŞ AMA MİLLİ EĞİTİME BAĞLI HİÇ BİR OKULDA GÖREV YAPMIYORDU RESMİ OLARAK KAYDIDA YOKTU EVDE ÖZEL DERS VERDİYSE BİLİNMEZ
Bu işten kim karlı çıktı?
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