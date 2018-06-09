HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Beyaz TV spikerinden tepki çeken öğretmen sözleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Beyaz TV sabah programı 'Uyan Türkiyem'de spiker Tahir Sarıkaya öğretmenleri kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Karne günü haberini sunan Sarıkaya "Dünyanın hiçbir yerinde 3 ay izin yapıp da maaş alan yoktur. Öğretmenler bizim için çok önemli tabi ama 3 ay izin yapıp da maaş almak ne kadar doğru. Konuşalım tartışalım." dedi.

Daha sonra reklam arasında tepki çeken mesajlar aldığını belirten spiker geri adım atarak "Az önceki sözlerime kızanlar olmuş. 3 ay değil 2 aymış. Öğretmenlik dünyanın en şerefli mesleklerindendir. Yılda 2 ay çalışmayıp da para kazanmalarını söylemiştim. Öğretmenlerimiz sitem etmiş. Yazsın onlar da, seslerini duyuracağız elbette." dedi.

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Leylek köyünde yavru leylek heyecanıLeylek köyünde yavru leylek heyecanı
3 boyutlu Türkiye haritası ile sanal gezi3 boyutlu Türkiye haritası ile sanal gezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyaz TV öğretmen Tahir Sarıkaya

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Okuyucu Yorumları 20 yorum
Ne var adam yalan mı söylemiş? 1 ders 40dk haftada 15 saat derse giriyor. Ondan sonraki derslerde üzerine para alıyor. Yani haftalık 10 saat çalışan öğretmen maaşını haketmiş oluyor. Aylık 40 saat kısaca. Biz özel sektör çalışanları olarak haftada 45 saat çalışıyoruz. Ayrıca 2.5 ay izinleri 15 tatil vs derken. Bizim 2 hafta. Kusura bakmayın da bi zahmet ağlamasın öğretmenler de. Haftada 45 saat'lik derse giren öğretmenin maaşı 4 bin TL'yi geçiyor.
Bin düşünüp bir söylemek zorundasın sayın spiker kardeşim.İnsanları öğretmenlere karşı kışkırtmayın.O zaman ben de diyorum ki imamlar ne iş yapar ? Kaç saat çalışıp,kaç para alırlar ? Neden onlar için hiç bir şey söylemiyorsun da öğretmenlere saldırıyorsun ? Öğretmenler insanları uyandırıyor çünkü.Size uyuyan nesil lazım değilmi ?
Bildiğim kadarıyla tatil öğretmene değil öğrenciye eğer Japonya'daki gibi tam senelik eğitim olsa yani yazında okula öğrenci gelse öğretmen de görevi başında olur. Yani tatil öğretmene değil öğrenciye
O yüzden herkes öğrenmenlik okuyor tatil yaparak bedava para kazanıyorlar, bence 3 ay çok , birde Emekliler için yirmiyıl çalış , Elliyıl maaş al yok öyle bir dünya o devlet nasıl ayakta dursun.
3 ay izin var zanneden akp li meb bakanının zihniyetleri ile aynı kafada olan bu güruhlardan başka şey beklenmez. bunların eğitimle işi olmaz bunlar herşeye ticaret gözüyle bakarlar. devamlı satma ve satış işleri ile uğraşırlar. beraber olduklarını da devamlı satmaları o alışkanlıktan gelir. bunlar ülkeyi belediye zannediyor.
Çok doğru sôylemiş gerçekten,yaz tatilinde egosu yüksek olan öğretmenlerin yaz kurslarına tabi tutulması gerekmektedir.
adam haklı, kimsede korkudan konuşamıyor, günde 3 saat derse gir yılda 6 ay tatil oh ne ala memleket.
"Spiker olup 1 saat program yapıp 23 saat yatıyor. Zaten program ekibi var onlar programı hazırlıyor bu da ekrana bakarak konuşuyor" demek isterdim ancak her mesleğin kendi içinde bir zorluğu var. Bu sebepten kimse kimsenin mesleğini kolay görmesin.
Bu geri zekalıyı öğretmenin 2 ay tatili olduğunu öğretsin. Zaten 30 gün tüm çalışanların izni var. Bu mantıkla imamlarda günde 2 saat çalışıyor. Onların maaşınıda mı keselim. İşte bu karacahil haber yaptım diye konuşuyor. Artık kanal A izlemem.
1. Bütün yıl ülkemizin geleceği kıymetli çocukları yetiştiren öğretmenlerin de dinlenmeye ihtiyacı var. 2. Hep yatıyor denilen öğretmenler akşamları yüzlerce ödev ve yazılı kağıtları okuyor (mesai dışı) 3. Öğretmenlerin lojmanı yok 4. Öğretmenlerin ücretsiz yemek ve çayları yok. içilen her çay ücretlidir. 4. Yıl içinde çağrılan toplantılara kendi imkanları ile giderler. Bu yazdıklarım sadece birkaçı. Kamuoyunun dikkatine sunarım. Saygılar . Bunları bilmeden ağzı olan konuşmasın lütfen. Saygilar
öğretmen olman önünde ne engel vardı da 3 ay tatil yapıp 4000 tl alacagın bu lüzumsuz mesleğe girmedin. aklından zorun mu var yoksa
ADAM DOĞRU SÖYLÜYOR...BUNUN ÇÖZÜMÜ YAZ TATİLİNİ KALDIRMAK,1 AY EĞİTİM 1 HAFTA TATİL ŞEKLİNDE EĞİTİM VEREREK HEM ÖĞRETMENLERİN HEMDE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMDEN OKULDAN ARKADAŞLARINDAN SOĞUMASINI ENGELLEMEKTİR...BÖYLECE MİLYONLARCA KİŞİ YAZ TATİLİNE GİDEMEZ,PARALARI CEBİNDE KALIR...YÜZBİNLERCE ÇOCUKTA YAZ TATİLİNDE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALMAZ BENİM GİBİ...
Saraya yapılan sınırsız harcamaya,vatandaşın hakkının oraya buraya savrulmasina da bir söz söylede seni adam sansinlar.
AHLAKSIZ SATILIK SEN OGRETMENLERIN 3.AT CALISMADAN PARA ALMASINI BIRAK T C.DEVLETINI 16.YILDIR SOYUP SOGANA CEVIREN HIRSIZLARDAN BAHSET AHLAKSIZ SATILIK
nedir bu öğretmenlerle zorunuz sizin. daha az çalışıp da fazla maaş alanları hiç gündeme getirmiyorsunuz.. bizim kimse ile zorumuz yok. Allah aldığımız paranın bereketini versin. helal kazanc nasip etsin. Allah, öğretmenliği izin ve para olarak görenleri zaten bu mesleğe nasip etmemiş. yazın, milli eğitime söyleyin ve çocuklarınızı okula gönderin biz de gelelim..
Ulan çakal Sen yazın sıcağında çocuğunu gönder biz okutalım Bir de sen Bir çocuğa bakamazken, bz 30-40 çocukla uğraşıyoruz, tatil yapmasak hepimiz ruh hastası oluruz. Sen minik beyninle bunları anlayamazsın.
öğretmenler çooook değerlidir maaşları azdır fedakar öğretmenlerdir devletimiz öğerten insanlarımızı özel yetiştirmeli tşkrler
DOĞRU DEMİS Birde maaş beğenmiyorlar.NEymis kutsal meslek lisesi diğer meslekler beyaz kadın ticaretimi yapıyor.
Bencede çok doğru söylemiş,dünyanın hiç bir yerinde yok,bizdeki öğretmenler kral kral.ama yinede hiç bir şeyi beğenmezler.haftanın dört günü çalışan bile var.
Mesleklerin şartları öncesinden bellidir.secerken o şartlara göre seçeriz.ogretmen olmamanız için bir neden mi vardı. 15 yıl eğitim sonrasında KPSS ve zorunlu görev var bu olumsuz şartlarda bilinerek seçiliyor bu meslek
Diğer Haberler
Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Polis böyle yakaladı!

Polis böyle yakaladı!

Kadir Gecesi ne zaman? 2018 Kadir Gecesi hangi tarih? (Kadir Gecesi mesajları)

Kadir Gecesi ne zaman? 2018 Kadir Gecesi hangi tarih? (Kadir Gecesi mesajları)

Doktor bile şok geçirdi! Kalçasında kurşun kalemle yaşamış!

Doktor bile şok geçirdi! Kalçasında kurşun kalemle yaşamış!

Şırnak'tan acı haber! 1 polis şehit

Şırnak'tan acı haber! 1 polis şehit

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.