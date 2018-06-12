BEYAZIT MEYDANI KARIŞTI... ZABITALARLA SEYYAR SATICILARIN KAVGASI KAMERADA

* Yaklaşık 1 saat süren olaylar sırasında zabıta biber gazı kullandı. Seyyar satıcılar ise tekme ve tokatla karşılık verdi. Seyyar satıcılar geri çekilen zabıtanın araçlarına taşlarla saldırdı.

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyazıt Meydanı'nda seyyar satıcılarla zabıtalar arasında çıkan kavga, cep telefonu ve güvenlik kamerasınca görüntülendi. Biber gazı kullanan zabıta yetersiz kalınca geri çekilmek zorunda kaldı.

Beyazıt Meydanı'nda denetim yapan zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında arbede çıktı. Çıkan arbede kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Onlarca zabıta ve seyyar satıcı meydanda birbirine girdi. Yaklaşık 1 saat süren olaylar sırasında zabıta biber gazı kullandı. Seyyar satıcılar ise tekme ve tokatla karşılık verdi. Seyyar satıcılar geri çekilen zabıtanın araçlarına taşlarla saldırı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU

-Olaylardan görüntü

-Kavgadan görüntü

-Biber gazı atılması

-Tekme tokat kavga

-Zabıtanın geri çekilmesi

-Taşlı saldırı

Güvenlik kameralarına yansıyan arbede anı

-Detaylar

