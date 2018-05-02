Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) ÜNİVERSİTELERİN bölünmesi ve 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar, Beyazıt Meydanı'nda devam etti. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat fakültesi öğrencileri, öğretim görevlileri, saat 14.00'te Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Pankart ve dövizler açan öğrenciler yasa tasarısına karşı slogan attı. Grup adına basın açıklamasını ise, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel okudu. BASIN AÇIKLAMASINI RAŞİT TÜKEL OKUDU Tükel, "TBMM Milli Eğitim ve Spor Komisyonundan 25 Nisan 2018 tarihinde geçen içinde İstanbul Üniversitesinin bölünmesine dair bölümlerde bulunan yasa tasarısının bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenmektedir. Söz konusu tasarı ile akla yakın bir gerekçe gösterilmeden İstanbul Üniversitesi bölünerek tarihinden ve köklerinden kopartılmak istenmektedir. Akademik ortamda ve üniversite kamuoyunda tartışılmadan tamamen ben yaptım oldu anlayışıyla tepeden inme getirilen bu yasa tasarısı gerek üniversitemiz bileşenleri arasında gerekse kamuoyunda büyük bir tepki uyandırmıştır" dedi. "BU YASA TASARISINI GERİ ÇEKİN" TBMM'ne seslendiklerini söyleyen Tükel, "Bu yasa tasarısını geri çekin. Hiç değilse ulusumuzun kısa bir zaman sonra yapılacak seçimlerde yetkilendireceği yeni parlamentonun bu kritik kararı müzakere etmesine fırsat verin. Yüzlerce yıldır büyüyen ve büyüten bu çınardan elinizi çekin. TBMM'nin üyeleri görevleri gereği Türkiye'deki eğitim kurumlarını ileriye götürecek, geliştirecek yasal düzenlemeleri yapmak durumundadır. Onları bölüp parçalamak tarihsizleştirmek değildir görevleri. Milletvekillerimizi bu sorumluluk doğrultusunda davranmaya davet ediyoruz. Tasarıyı geri çekin" ifadelerini kullandı. Çeşitli fakültelerden gelen öğretim görevlileri de yaptıkları konuşmalarda bölünmeye karşı olduklarını dile getirirken, açıklamaların ardından grup dağıldı.

