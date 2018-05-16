Beyazıt'ta İsrail protestosu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere saldırılmasına ilişkin "ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım ABD'yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinde İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğu vardır." dedi. Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Partili ilçe belediye başkanları, partililer ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. 81 ilde eş zamanlı yapılan basın açıklamasını Şenocak okudu. Şenocak, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kutsal Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Bu girişim, bizim için yok hükmündedir. ABD, bu girişimiyle BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça yok saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir." diye konuştu.

Kudus'ün gerek BM kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılmasının şart olduğuna işaret eden Şenocak, şöyle devam etti: "BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Orta Doğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken, İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail'in, şu ana kadar 60'a yakın Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail'in coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha haykırıyoruz."