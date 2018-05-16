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Beyazıt'ta İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:35 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD'yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinde İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğu vardır" - "ABD ve İsrail'in coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha haykırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere saldırılmasına ilişkin "ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım ABD'yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinde İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğu vardır." dedi.

Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Partili ilçe belediye başkanları, partililer ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. 81 ilde eş zamanlı yapılan basın açıklamasını Şenocak okudu.

Şenocak, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kutsal Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Bu girişim, bizim için yok hükmündedir. ABD, bu girişimiyle BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça yok saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir." diye konuştu.

Kudus'ün gerek BM kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılmasının şart olduğuna işaret eden Şenocak, şöyle devam etti:

"BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Orta Doğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken, İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail'in, şu ana kadar 60'a yakın Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail'in coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha haykırıyoruz."

- "Uluslararası arenayı ve BM'yi harekete geçmeye çağırıyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, uluslararası kuralların ve vicdanların hoyratça çiğnenmesinin, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin bir ifadesi olduğunu belirterek, "Müslümanların, Hristiyanların, Musevilerin kendi din ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs'te bu dengenin bozulması, çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve BM'yi zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

Türkiye'nin bu hukuksuzluğa karşı dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM gibi uluslararası platformların yanı sıra ikili temaslarla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Şenocak, şunları söyledi:

"Müslümanlar olarak Kudüs'ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs'ün, bu tarz oldubittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki, bölgenin huzur ve istikrarı ancak Kudüs'ün çok dilli, çok dinli, çok kültürlü çoğulcu yapısının korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım ABD'yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinde İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğu vardır. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığı kadim silüeti, bağımsız Filistin'in başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir."

Bayram Şenocak, tüm vatandaşları 18 Mayıs Cuma günü Yenikapı'da Kudüs için düzenlenecek buluşmaya davet etti.

Basın açıklamasına katılan ve ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, tekbir getirdi ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

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ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Beyazıt Meydanı

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