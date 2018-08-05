"Beyazsu"ya ziyaretçi akını

Mardin başta olmak üzere Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Şanlıurfa gibi kentlerin yanı sıra Irak'tan çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Beyazsu, bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi.

Suya girmek isteyen ya da soğuk su üzerine kurulan çardaklarda dinlenmek isteyen vatandaşlar, doğal bir ortamda serinleme imkanı buluyor. Özellikle hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan mekanda tesis sayısı her geçen gün artıyor.

Midyat'a 30, Nusaybin'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve doğal kaynak suyu ile sıcak havada serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Akyüz, yerli ve yabancı turistleri Beyazsu'yu görmeye davet ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Beyazsu çok temiz ve sakin. Pazar günü hiçbir masamız boş kalmıyor. Suyu temiz olduğu için herkes buraya akın ediyor. Sabah kahvaltı sonrasında ise ızgara çeşitleri sunuyoruz. Şu anda huzur var, memnunuz. 10 yıl önce burada tesis yoktu, bölge sıkıntılıydı ama şu anda çok rahatız, hiçbir sıkıntımız yok. Gelenler bu ortamı gördükten sonra memnun bir şekilde ayrılıyor. İstiyoruz ki herkes gelip bu ortamı görsün."

- "Suyu ve doğasından dolayı burayı tercih ediyoruz"

Diyarbakır'dan gelen Atilla Altunkaynak, her yaz ailesiyle piknik yapmak için Beyazsu'yu tercih ettiklerini söyledi.

Suyun içine kurulan çardaklarda güzel bir gün geçirdiklerini anlatan Altunkaynak, "İstanbul, Ankara, İzmir veya Antalya'dan gelen misafirleri de burada ağırlıyoruz. 10 yıl önce burada hiçbir faaliyet yoktu, terör bölgesiydi. Şu an ise insanlar akın akın geliyor. Suyu çok berrak, içilebilecek durumda. Suyu ve doğasından dolayı burayı tercih ediyoruz." diye konuştu.