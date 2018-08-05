HABER

"Beyazsu"ya ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve doğal kaynak suyu ile sıcak havada serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor - Mesire alanı, suya girmek isteyen ya da soğuk su üzerine kurulan çardaklarda dinlenmek isteyen vatandaşlara doğal bir ortamda farklı bir atmosfer sunuyor - Mersin'den gelen Veysi Aktürk: "Burası cennetten bir bahçe gibi. Herkese tavsiye ediyoruz"

MARDİN (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Beyazsu mesire alanı, ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

Midyat'a 30, Nusaybin'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve doğal kaynak suyu ile sıcak havada serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Suya girmek isteyen ya da soğuk su üzerine kurulan çardaklarda dinlenmek isteyen vatandaşlar, doğal bir ortamda serinleme imkanı buluyor. Özellikle hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan mekanda tesis sayısı her geçen gün artıyor.

Mardin başta olmak üzere Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Şanlıurfa gibi kentlerin yanı sıra Irak'tan çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Beyazsu, bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi.

- "Gelenler memnun ayrılıyor"

İşletmeci Muzaffer Akyüz, AA muhabirine, geçmişte mahallede küçük bir dükkanı bulunduğunu, vatandaşların ilgisinden sonra mesire alanında işletme açtığını söyledi.

Bölgede turizm sezonunun ilkbaharda başladığını dile getiren Akyüz, yaz aylarında özellikle pazar günleri yoğunluktan yer bulunamadığını belirtti.

Akyüz, yerli ve yabancı turistleri Beyazsu'yu görmeye davet ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Beyazsu çok temiz ve sakin. Pazar günü hiçbir masamız boş kalmıyor. Suyu temiz olduğu için herkes buraya akın ediyor. Sabah kahvaltı sonrasında ise ızgara çeşitleri sunuyoruz. Şu anda huzur var, memnunuz. 10 yıl önce burada tesis yoktu, bölge sıkıntılıydı ama şu anda çok rahatız, hiçbir sıkıntımız yok. Gelenler bu ortamı gördükten sonra memnun bir şekilde ayrılıyor. İstiyoruz ki herkes gelip bu ortamı görsün."

- "Suyu ve doğasından dolayı burayı tercih ediyoruz"

Diyarbakır'dan gelen Atilla Altunkaynak, her yaz ailesiyle piknik yapmak için Beyazsu'yu tercih ettiklerini söyledi.

Suyun içine kurulan çardaklarda güzel bir gün geçirdiklerini anlatan Altunkaynak, "İstanbul, Ankara, İzmir veya Antalya'dan gelen misafirleri de burada ağırlıyoruz. 10 yıl önce burada hiçbir faaliyet yoktu, terör bölgesiydi. Şu an ise insanlar akın akın geliyor. Suyu çok berrak, içilebilecek durumda. Suyu ve doğasından dolayı burayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

İzmir'den arkadaşlarıyla bölgeyi gezmeye gelen Esra Altundağ, Beyazsu piknik alanını çok beğendiklerini, bu doğal ortamı herkesin görmesi gerektiğini aktardı.

İzmir'e döndüğünde gördüğü güzellikleri anlatacağını dile getiren Altundağ, çok güzel anılar biriktirdiklerini kaydetti.

Altundağ, "Yemekleri çok güzel. Daha önce bu kadar lezzetli yemek yememiştim. Suyu buz gibi, ayağımı sokunca şifa veriyor sanki. Gelip herkes burayı görsün ve doğal güzellikleri yaşasın. Terör olayları burada yok. Çok sakin, huzur verici bir yer ve insanları çok misafirperver." şeklinde konuştu.

- "Burası cennetten bir bahçe gibi"

Kevser Altundağ, Beyazsu'yu hep merak ettiğini, gördükten sonra da çok beğendiğini belirtti.

"Etraf temiz, yemekleri şahane ve güvenlik açısından da iyi bir yer." diyen Altundağ, alanı herkese tavsiye ettiğini aktardı.

Mersin'den ailesiyle gelen Veysi Aktürk, kilometrelerce yol katedip geldiklerini ama değdiğini aktardı.

Aktürk, "Buralar doğa harikası çok güzel yerler. Burası cennetten bir bahçe gibi. Herkese tavsiye ediyoruz. Gelip buraları görmeleri lazım. Herkes Karadeniz'e gidelim diyor ancak bir de gelip burayı görmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinden gelen Hüseyin Günel, işletme sayısının artmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Günel, "Sürekli buraya geliyoruz. Bize çok uzak olmasına rağmen güzel bir yer olduğu için geliyoruz. Suyun berraklığı, serinliği ve güzelliğinden dolayı gelmemize değiyor. Burası cennet gibi. Keşke her yer böyle olsa." dedi.

Suzan Altundağ da mesire alanını çok beğendiklerini, ilk kez geldiğini ve herkese tavsiye edeceğini söyledi.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmediKandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi
Parmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Allah bizi koruduParmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Allah bizi korudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyazsu mesire alanı Midyat

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.