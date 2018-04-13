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Beyhan Demirtaş, engellilerin eserlerini inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği bünyesindeki engellilerce yapılan atölye çalışmalarını inceledi.Dernek Başkanı Ülkü İnsan’ın, derneğin kuruluş amacı ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verdiği ziyareti sırasında engellilerin ürettikleri el emeği eserleri beğeniyle inceleyen Beyhan Demirtaş, engelliler ile dernek yöneticilerini tebrik etti.Demirtaş, ziyareti sırasında hatıra fotoğrafları da çektirdiği engellilere yönelik her türlü faaliyeti desteklediklerini ve engellilerin daima yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

Beyhan Demirtaş, engellilerin eserlerini inceledi

Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği bünyesindeki engellilerce yapılan atölye çalışmalarını inceledi.
Dernek Başkanı Ülkü İnsan’ın, derneğin kuruluş amacı ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verdiği ziyareti sırasında engellilerin ürettikleri el emeği eserleri beğeniyle inceleyen Beyhan Demirtaş, engelliler ile dernek yöneticilerini tebrik etti.
Demirtaş, ziyareti sırasında hatıra fotoğrafları da çektirdiği engellilere yönelik her türlü faaliyeti desteklediklerini ve engellilerin daima yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

Beyhan Demirtaş, engellilerin eserlerini inceledi

Beyhan Demirtaş, engellilerin eserlerini inceledi

Beyhan Demirtaş, engellilerin eserlerini inceledi

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