Beyhan Demirtaş’tan Suriyeli hassasiyeti

Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilere yardım etmenin bir insanlık görevi olduğuna dikkat çekti.
ALFABE Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nce Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik olarak düzenlenen “Oku, Rabbinin Adıyla” konulu eğitim etkinliğine katıldı.
Dernek yöneticileri yaptıkları açıklamada etkinlik ile Suriyeli kadınlar ve çocuklara Türkçe okuma yazma, ahlak, Kur’an-ı Kerim ve hafızlık dersleri verildiğini belirtti.
Dernek yöneticilerine bu faaliyetlerinden dolayı teşekkür eden Beyhan Demirtaş, ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilere yardım etmenin bir insanlık görevi olduğuna dikkat çekti ve dernek yöneticilerine eğitim çabalarından dolayı tebrik etti.
Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik eğitim etkinliği, Beyhan Demirtaş’ın resim sergisini gezmesiyle son buldu.
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