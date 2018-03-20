Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, GTO Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Hıdıroğlu, Yeni ve güçlü projelerle Gaziantep Ticaret Odası yönetimine aday olduğunu açıklayan Hıdıroğlu, 15 aydır yürüttüğü görevi başarıyla Gaziantep’e hizmet ettiğini, üyelerin ticaretine üretimine ve sosyal yaşamalarına katkıda bulunmak için yeni projeler hazırladıklarını yeni ve güçlü projelerle yeniden yönetime aday olduklarını belirtti.

“Dünyada güçlü bir Türkiye, Türkiye’de güçlü bir Gaziantep”

Hedeflerinin daha güçlü bir Türkiye ve Türkiye’de güçlü bir Gaziantep olduğunu vurgulayan Hıdıroğlu, “Bizler 15 ay boyunca tüm üyelerimizin görüş ve önerilerini doğrultusunda hep birlik, beraberlik ve ortak akılla hareket ettik. Arkadaşlarımızla beraber bugün ülkemizin içinde bulunduğu hassas dönemi göz önünde bulundurduğumuzda Gaziantep Ticaret Odasında olmak ve 15 ay boyunca oluşturduğumuz birlik ve beraberlik ruhuyla hizmete devam etmek istiyoruz. Bizler Atatürk’ün bize emanet ettiği bu Cumhuriyeti daha da yukarıya çıkarmak, üretim gücümüzü arttırmak “Dünyada güçlü bir Türkiye, Türkiye’de güçlü bir Gaziantep” oluşturmak istiyoruz. 15 Temmuz ruhuyla gelin birlikte çalışalım” diye konuştu.