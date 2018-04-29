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Beyin dalgalarıyla hareket edebilen mini araç tasarladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki 4 öğrenci, beyin dalgalarıyla hareket edebilen portatif araç tasarladı - Öğrencilerden Mutlu: - "Aracımız için 200 satır kod yazdık. Beyinden salgılanan dört dalga ile araca odaklandığımız zaman ileri gitmesini sağlıyoruz. Kafamızda rakamlar düşündüğümüz zaman aracımız geri gidiyor. Durması için de rahatlamamız yani bir şey düşünmemiz gerekiyor" - Doktor Öğretim Üyesi Alkış: - "Bu araç geliştirilerek insansız hava araçları ve felçli insanlarda kullanılabilir"

YAHYA SEZGİN - Muş'ta 4 üniversite öğrencisi beyin dalgalarıyla hareket edebilen portatif araç tasarladı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yasin Gültop, Mehmet Mutlu, Mert Alkınoglu ve İbrahim Aydın, fizik dersinde hocalarının anlattığı beyin dalgaları konusundan etkilenerek proje çalışması başlattı.

Öğrenciler, 3 ayda, hiçbir kumanda kullanılmadan tamamen beyin dalgalarıyla hareket edebilen portatif araç geliştirdi. Herhangi bir yardım almadan bin 300 liraya mal edilen araç görenlerin dikkatini çekiyor.

MŞÜ Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Mehmet Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin dalgalarıyla aracı hareket ettirmeyi başardıklarını söyledi.

Mutlu, aracın özelliklerini şöyle anlattı:

"Şasesini su borularıyla yaptığımız araçta bir ordino, motor şasesi ve altı motorumuz var. Aracımız için 200 satır kod yazdık. Beyinden salgılanan dört dalga ile araca odaklandığımız zaman ileri gitmesini sağlıyoruz. Kafamızda rakamlar düşündüğümüz zaman aracımız geri gidiyor. Durması için de rahatlamamız yani bir şey düşünmemiz gerekiyor. "

Aracın geliştirilmesi durumunda savunma sanayinde ve felçli hastaların hayatının kolaylaştırılmasında kullanılmasını amaçladıklarını vurgulayan Mutlu, "Kolu olmayan bir hastaya mekanik bir kol takılarak beyinden gelen sinyallerle bir nesneyi tutmasını, kaldırmasını sağlamayı düşünüyoruz. Savunma sanayinde ise örneğin bomba imha uzmanlarının hayatlarını riske atmadan, oturduğu yerden beyin gücüyle bombayı imha edebilecek bir araç geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kafaya takılan sensörlerin beyin dalgalarını toplayıp araca gönderdiğini belirten Mutlu, "Kodlar 'C Programlama' dilinde yazılmış olup araç üzerinde bulunan arduino hafızasında bulunuyor. Sensör tarafından toplanan beyin dalgaları bluetooth aracılığıyla araç üzerindeki arduinoya gönderiliyor, yazılan kodlar tarafından derlenerek araç yönlendiriliyor." bilgisini aktardı.

- "Projeyi TÜBİTAK'a sunacağız"

Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İbrahim Aydın, böyle bir çalışma yapacaklarını söylediklerinde arkadaşlarının kendilerine güldüğünü dile getirdi.

Ancak bu çalışmayı başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aydın, "Projemizi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunacağız. Geliştirmek için destek bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Ayhan Çelik de öğrencilerin tasarladığı portatif aracı test ettikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Önce inanmadım ve denemek istedim, böyle bir şey olabilir mi, beyin dalgasıyla nasıl hareket eder? Deneme sırasında gerçekten sayısal rakamla hesap yaptığım zaman aracın geriye gittiğini, araca odaklandığım zaman ise ileriye gittiğini gördüm. Arkadaşları tebrik ediyorum, umarım güzel yerlere gelirler."

- "İHA'larda kullanılabilir"

Projede öğrencilere danışmanlık yapan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Eşref Alkış, beyin gücüyle çalışan bu tip cihazların dünyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Beyin sürekli belli frekanslar üretiyor. Düşüncene göre frekanslar değişiyor. Aracın ileri gitmesini düşününce beyinde farklı bir frekans oluşuyor. Bunu cihaza tanıtıp ileri gitmesini düşündüğün zaman araç hareket etmeye başlıyor, bu şekilde çalışıyor. Bu araç geliştirilerek insansız hava araçları ve felçli insanlarda kullanılabilir." diye konuştu.

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