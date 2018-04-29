Beyin dalgalarıyla hareket edebilen mini araç tasarladılar

"Şasesini su borularıyla yaptığımız araçta bir ordino, motor şasesi ve altı motorumuz var. Aracımız için 200 satır kod yazdık. Beyinden salgılanan dört dalga ile araca odaklandığımız zaman ileri gitmesini sağlıyoruz. Kafamızda rakamlar düşündüğümüz zaman aracımız geri gidiyor. Durması için de rahatlamamız yani bir şey düşünmemiz gerekiyor. "

Öğrenciler, 3 ayda, hiçbir kumanda kullanılmadan tamamen beyin dalgalarıyla hareket edebilen portatif araç geliştirdi. Herhangi bir yardım almadan bin 300 liraya mal edilen araç görenlerin dikkatini çekiyor.

Aracın geliştirilmesi durumunda savunma sanayinde ve felçli hastaların hayatının kolaylaştırılmasında kullanılmasını amaçladıklarını vurgulayan Mutlu, "Kolu olmayan bir hastaya mekanik bir kol takılarak beyinden gelen sinyallerle bir nesneyi tutmasını, kaldırmasını sağlamayı düşünüyoruz. Savunma sanayinde ise örneğin bomba imha uzmanlarının hayatlarını riske atmadan, oturduğu yerden beyin gücüyle bombayı imha edebilecek bir araç geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kafaya takılan sensörlerin beyin dalgalarını toplayıp araca gönderdiğini belirten Mutlu, "Kodlar 'C Programlama' dilinde yazılmış olup araç üzerinde bulunan arduino hafızasında bulunuyor. Sensör tarafından toplanan beyin dalgaları bluetooth aracılığıyla araç üzerindeki arduinoya gönderiliyor, yazılan kodlar tarafından derlenerek araç yönlendiriliyor." bilgisini aktardı.

- "Projeyi TÜBİTAK'a sunacağız"

Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İbrahim Aydın, böyle bir çalışma yapacaklarını söylediklerinde arkadaşlarının kendilerine güldüğünü dile getirdi.