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Beyin kanaması geçiren doktorun organları bağışlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 23:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Bursa'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden doktorun organları 3 hastaya umut oldu - Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Paralı: - "Hayatı boyunca hastalarına sağlık dağıtan arkadaşımız öldükten sonra da insanlara can olmaya devam edecek"

Bursa'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden doktorun organları bağışlandı.

Gemlik ilçesinde aile hekimi olarak görev yaparken 4 gün önce beyin kanaması geçiren doktor Faruk Kemal Sevilmiş (48), kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevilmiş'in organları ailesinin talebi üzerine bağışlandı.

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Paralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Organ bağışının önemine değinen Paralı, "Hayatı boyunca hastalarına sağlık dağıtan arkadaşımız öldükten sonra da insanlara can olmaya devam edecek. Organlarının bağışlanmasına izin veren yakınlarına şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.

Yüksek İhtisas Hastanesi organ nakli cerrahlarından Atilla Satır ise Sevilmiş'in hayatını hastalarına adayan bir doktor olduğunu anlatarak, "Türkiye'deki yaklaşık 25 bin böbrek hastasının 2'sinin kurtulma imkanı olacak. Hastanın böbreklerini alarak 2 diyaliz hastasının yaşamına biraz olsun katkı sağlayacağız. Ayrıca karaciğeri de bir hastaya nakledilecek." diye konuştu.

- "Yıllarca organ yetmezliği yaşayan insanlara yardımcı olmaya çalıştı"

Sevilmiş'in kardeşi Haluk Sevilmiş de ağabeyinin yıllarca acil servis, diyaliz bölümünde görev yaptıktan sonra mesleğine aile hekimi olarak devam ederken hayatını kaybettiğini söyledi.

Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan ağabeyinin yaşam mücadelesini kaybettiğini dile getiren Sevilmiş, şöyle devam etti:

"Buradaki doktorlar da bize organ bağışının önemini ve nasıl gerçekleştiğini anlattı. Daha sonra biz de ağabeyimin organlarını bağışlama kararı aldık. Ağabeyim 10 yıl kadar diyaliz hekimi olarak görev yaptı. Yıllarca organ yetmezliği yaşayan insanlara yardımcı olmaya çalıştı. Kendisi de zaten organ bağışının yapılması konusunda bizlere tavsiyede bulunuyordu. Biz de ağabeyimin ölümünden sonra insanlara yardımcı olmasını sağlamak için organlarının bağışlanmasını istedik."

(AA)

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